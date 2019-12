Blessure Wijnaldum domper op overwinning van Liverpool

Liverpool heeft zaterdag een degelijke zege in de Premier League geboekt.

De koploper was in eigen huis met 2-0 te sterk voor hekkensluiter , dat de nederlaag toch enigszins aan zichzelf te wijten had.

Domper op de overwinning van the Reds, die nu elf punten én een wedstrijd meer dan hebben, was het uitvallen van Georginio Wijnaldum in de tweede helft. Het is maar de vraag of de Nederlander kan deelnemen aan het WK voor clubteams dat voor de Engelsen woensdag van start gaat.

startte enigszins traag aan de wedstrijd en mocht van geluk spreken dat men niet met één of meerdere tegendoelpunten de rust inging. Na iets meer dan twintig minuten spelen ging een inzet van Will Hughes maar net naast het doel van Alisson, die ook richting de rust geen tegendoelpunt om de oren kreeg.

Acht minuten voor de pauze stond Abdoulaye Doucouré volledig vrij ter hoogte van de strafschopstip, maar hij miste volledig toen hij de bal van Étienne Capoue kreeg. Uit de daaropvolgende corner voor Watford sloeg Liverpool genadeloos op de counter toe.

Na goed voorbereidend werk van Roberto Firmino en Sadio Mané zorgde Mohamed Salah met een heerlijke krullende inzet in de verste hoek ervoor dat de counter in maximaal tien seconden doeltreffend was afgerond: 1-0.

Luttele minuten later liet Watford wederom na om te scoren. Alisson werkte de bal in de voeten van Ismaïla Sarr, wiens volley echter volledig mislukte en dat gold tevens voor de poging van Capoue.

In de openingsfase van de tweede helft ging het spel heen en weer en leek Liverpool na een minuut of vijf de voordelige marge te verdubbelen toen Mané een uitstekende voorzet van Xherdan Shaqiri binnenkopte.

De VAR constateerde echter dat de arm van de Senegalees zich in onrechtmatige positie bevond en dus werd de treffer geannuleerd. Het was niet de enige domper voor Liverpool: luttele minuten later moest Georginio Wijnaldum zich met knieklachten laten vervangen door Andy Robertson.

Met Robertson als linksback en James Milner op zijn vertrouwde positie op het middenveld slaagde Liverpool erin om de drie punten over de streep te trekken. Het team van Klopp bleef voor gevaar zorgen, maar echt grote kansen bleven uit.

Watford kwam niet verder dan een inzet van Gerard Deulofeu op de paal vanuit een corner en een vergeefse smeekbede om een strafschop, na een duel tussen Virgil van Dijk en Sarr. In de slotrfase viel de 2-0: Divock Origi raakte een voorzet van Mané verkeerd, maar Salah rondde met een fraaie hakbal alsnog af.