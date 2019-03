Blessure houdt Barcelona-aanvaller Dembélé circa vier weken aan de kant

Barcelona moet het de komende drie tot vier weken doen zonder Ousmane Dembélé. De Fransman raakte woensdagavond geblesseerd tegen Olympique Lyon.

De buitenspeler kampt met een hamstringblessure en heeft zeker drie tot vier weken nodig om volledig te herstellen, zo meldt de Catalaanse club.



Trainer Ernesto Valverde liet de 21-jarige Dembélé al niet starten tegen Lyon, omdat hij vier dagen al klachten had overgehouden aan het duel met . Hij kwam woensdagavond in het Camp Nou na zeventig minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Philippe Coutinho. De Fransman is niet ongeschonden uit de strijd gekomen, want meldt via de officiële kanalen dat hij dus een hamstringblessure heeft in zijn linkerbeen.



Dembélé bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 5-1, maar op dat moment leek hij al met de blessure te kampen. Donderdagochtend is de aanvaller onderzocht. Door de blessure mist hij de competitiewedstrijden tegen , , en . De heenwedstrijden in de kwartfinales van de staan op 9 en 10 april op het programma. De returns vinden een week later plaats. Het is nog onduidelijk of hij die duels gaat halen.