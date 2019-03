Blessure bij Vermeer lijkt mee te vallen

Feyenoord heeft goede hoop dat Kenneth Vermeer zondag gewoon in actie kan komen tegen Vitesse.

De keeper van Feyenoord moest de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen van afgelopen zondag voortijdig staken wegens een blessure. Er werd gevreesd dat hij voor een geruime tijd uitgeschakeld zou zijn. Die angst lijkt nu echter ongegrond te zijn geweest.



"Kenneth heeft last van zijn lies. Na die redding in de eerste helft werd het wat stijver, maar we hebben wel goede hoop dat hij zondag weer kan keepen", laat trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdag weten via de officiële kanalen van zijn club. Vermeer werd tegen Emmen vervangen door derde doelman Joris Delle, die vanwege de blessure van Justin Bijlow en de mogelijke afwezigheid van Vermeer zondag opnieuw onder de lat plaats zou kunnen nemen.



De Rotterdammers werkten dinsdag een openbare training af in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen de Arnhemmers en Tonny Vilhena, Eric Botteghin en Sven van Beek trainden apart van de groep, terwijl Vermeer de sessie aan zich voorbij liet gaan. Voor zowel Feyenoord als Vitesse staat er het nodige op het spel in de GelreDome: de Arnhemmers kunnen het gat met de tegenstander bij een overwinning terugbrengen tot vier punten, terwijl AZ ook slechts drie punten minder heeft dan nummer drie Feyenoord.