Bizarre reconstructie van geklapte recorddeal: 'vliegangst' en 'gulzigheid'

Ruim een week geleden leek Victor Wanyama te verkassen naar Club Brugge.

Diverse Belgische media maakten melding van de transfer van de middenvelder van naar de Jupiler , maar door diverse factoren viel de transfer in het water. Het Nieuwsblad zet dinsdag op een rijtje op welke bizarre wijze de deal spaak liep.

Medio augustus bereikten en Tottenham een akkoord over een transfersom van tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen, aldus Het Nieuwsblad . 'Met de speler is er nog geen deal', zo klinkt het. 'Nadat ook interesse toont, doet Club Wanyama op 23 augustus een niet te weigeren bod voor vijf jaar. Wanyama knikt goedkeurend, maar vraagt tijd. Hij wil weten wat zijn familie in Kenia erover denkt. Zij zijn negatief, want ze kennen Club Brugge niet.'

Wanyama krijgt later alsnog goedkeuring van zijn familie, maar de middenvelder ziet een vliegtrip niet zitten. 'Club heeft een privéjet klaar. De speler weigert echter om met een privéjet het Kanaal over te steken. Het dodelijke ongeval van de Argentijn Emiliano Sala heeft hem bang gemaakt. Hij wil met de trein komen', aldus het dagblad. Daarnaast moest Wanyama ook nog een contractueel geschil met Tottenham regelen.

'Dat wordt de doodsteek. Baas Daniel Levy wil Club laten meebetalen aan de achterstallige som die hij nog aan Wanyama moet betalen. Club is het gehakketak beu. De speler vraagt daarop nog meer. Onder meer een extra contractjaar en volledig medisch verzekerd. Je kan je broek wel een beetje laten zakken, maar er zijn grenzen , klinkt het bij Club. Wanyama komt niet', zo eindigt de reconstructie. 'Niet nagekomen afspraken, gulzigheid en vliegangst', zo concludeert de krant.

Als de deal was doorgegaan, dan werd de 28-jarige middenvelder de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Dat record is sinds een aantal weken in handen van , dat eerder in de transferzomer 12,6 miljoen overmaakte aan voor Zinho Vanheusden. Wanyama staat nu nog altijd tot medio 2021 onder contract bij Tottenham.