Bizarre overmacht De Jong; concurrentie tussen De Ligt en Van Dijk

De UEFA heeft de exacte uitslag bekendgemaakt van de verkiezingen waarvan de winnaars donderdagavond bekend werden tijdens de Champions League-loting.

Virgil van Dijk en Frenkie de Jong wonnen hun prijzen met grote overmacht, zo blijkt. De mandekker van werd verkozen tot de beste verdediger én de speler van het afgelopen -seizoen; De Jong was de beste middenvelder.

De verkiezing werd gehouden onder 55 sportjournalisten uit alle landen die zijn aangesloten bij de UEFA, alsmede onder de trainers van alle clubs die zich plaatsten voor de groepsfase van de en de Champions League. Ze stelden allen een top drie samen: de nummers een, twee en drie ontvingen respectievelijk vijf punten, drie punten en een punt. Van Dijk eindigde in de verkiezing voor beste speler bovenaan met 305 punten, gevolgd door Lionel Messi (207 punten) en Cristiano Ronaldo (74 punten). Van Dijk ontving dus meer punten dan zijn twee concurrenten bij elkaar opgeteld.

In de top tien was tevens plaats voor Matthijs de Ligt en De Jong; de ex-Ajacieden werden gedeeld achtste met 27 punten. De Jong werd echter met overmacht gekozen als beste middenvelder: hij kreeg 222 punten en bleef Christian Eriksen ( , 60 punten) en Jordan Henderson (Liverpool, 59 punten) ruim voor. Dusan Tadic en Hakim Ziyech deelden de achtste plek met 20 punten; ploeggenoot Donny van de Beek van eindigde als tiende met 19 punten. Georginio Wijnaldum mocht zich de op vier na beste middenvelder noemen en verzamelde 48 punten.

In de strijd om de titel van beste verdediger ging het tussen Van Dijk en De Ligt, zo blijkt. Van Dijk eindigde bovenaan met 349 punten; De Ligt had er 205. Daarna volgt een enorm gat met nummer drie Trent Alexander Arnold (Liverpool), die 29 punten pakte. Messi ( , 285 punten) bleef Sadio Mané (Liverpool, 109 punten) en Ronaldo ( , 91 punten) voor als beste aanvaller; Dusan Tadic werd vijfde met 35 punten. Doelman André Onana van Ajax werd nummer vijf in de lijst van beste keepers, met 28 punten. Alisson Becker (Liverpool) won de prijs met 334 punten.

De volledige eindstand van alle prijzen is hier te vinden. In de afbeelding van de UEFA ontbreekt Alisson Becker als nummer vier in de strijd om beste speler, met 57 punten,