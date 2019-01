Bizarre kopstoot levert trainer in Italië vijf maanden schorsing op

Giancarlo Favarin heeft zich van zijn slechtste kant laten zien en de trainer van Lucchese uit de Italiaanse Serie C moet daar flink voor boeten.

Favarin vertoonde afgelopen weekend in de slotfase van de wedstrijd tegen Alessandria wangedrag door een kopstoot uit te delen aan Gaetano Mancino, de assistent-trainer van de opponent. In Italië is het incident het gesprek van de dag. De wedstrijd tussen de twee derdeklassers eindigde in 2-2 en in de absolute slotfase escaleerde het. Favarin ging op een bepaald moment verhaal halen bij de assistent-coach en deelde daarbij een keiharde kopstoot uit. "Ze hadden me de hele wedstrijd zitten uitdagen", zo verdedigde Favarin zich.



De Italiaanse bond is absoluut niet te spreken over de actie en legt de oefenmeester een schorsing van vijf maanden op. Favarin werd ook gestraft vanwege zijn uitlatingen langs de lijn tijdens de wedstrijd. Zo gaf hij een van zijn spelers opdracht het been te breken van een tegenstander. De Italiaanse bond vindt het gedrag van de coach walgelijk.



De bond spreekt onder meer over 'godslasterlijke opmerkingen' van Favarin. Slachtoffer Mancino werd voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn 'provocerende gedrag' langs de lijn tijdens het duel. Het is niet bekend wat de betrokkenen van de straf vinden.