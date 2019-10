Bizar bericht uit Egypte: "Kiezen tussen de club en jullie Instagram-account"

Voetballers geven tegenwoordig via social media meer en meer een inkijkje in hun privéleven.

De president van de Egyptische topclub Zamalek, Mortada Mansour, is daar echter niet van gecharmeerd. De preses heeft zijn spelers een verbod op een Facebook- en Instagram-profiel opgelegd.

Op Twitter is een video opgedoken waarop te zien is hoe Mansour zijn spelers toespreekt. "Niemand van jullie mag een Facebook-pagina hebben", laat de sportbestuurder aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Kies tussen Zamalek en jullie Facebook- en Instagram-accounts. Degene die het lef heeft om een social media-pagina te openen, krijgt een boete ter hoogte van zijn halve salaris. En elke post die je maakt levert je nog een extra boete op."

Mansour staat in Egypte al langer bekend als een flamboyante clubvoorzitter. De president van Zamalek ontsloeg sinds 2014 meer dan twintig trainers en deed in 2016 een opvallende uitspraak na het verliezen van de Afrikaanse -finale tegen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns.

"Is het normaal om achttien open kansen te missen? Hier was duidelijk magie en tovenarij bij betrokken van hun kant", aldus Mansour.