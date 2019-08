Biseswar baalt: "Normaal zou geen enkele scheids daarvoor fluiten"

Ajax zette dinsdag op moeizame wijze PAOK aan de kant en dat kwam onder meer door de twee goals die Diego Biseswar maakte.

Biseswar ontpopte zich dinsdagavond bijna tot de grote plaaggeest van . Niet alleen opende de aanvaller van PAOK Saloniki de score in de Johan Cruijff ArenA, ook bracht hij zijn ploeg vlak voor tijd terug tot 3-2. Het was niet genoeg om door te stoten naar de laatste voorronde van de en dus kijkt Biseswar 'heel bedroefd' terug op de wedstrijd, zo vertelt hij aan Ziggo Sport .

De voormalig jeugdspeler van Ajax en profspeler van erkent wel dat het een 'leuke wedstrijd' was om naar te kijken. "Het ging heen en weer. We kunnen trots zijn, maar de beslissingen van de scheidsrechter met de strafschoppen waren cruciaal", stipt hij aan. Arbiter Craig Pawson kende liefst drie strafschoppen toe aan Ajax: eentje voor een duw van Dimitris Pelkas aan David Neres, eentje voor een handsbal van Biseswar zelf en eentje voor een duw van Léo Matos aan Nicolás Tagliafico.

Lees beneden verder

Biseswar was het niet met alle beslissingen eens. "Normaal zou geen enkele scheids daarvoor fluiten", zegt hij over de laatste strafschop van Ajax. "Maar al met al was het een aardige wedstrijd."

Biseswar had bovendien het gevoel dat Tagliafico zelf een overtreding beging op Matos, vlak voordat hij de 2-1 binnenkopte na een corner van Hakim Ziyech. Matos ging naar de grond, maar het doelpunt van Tagliafico telde. Tot slot merkte Biseswar vlak voor het laatste fluitsignaal, bij een 3-2 stand, een handsbal van Sergiño Dest op.

Buiten het strafschopgebied kreeg de rechtsback de bal tegen zijn arm. "Iedereen zag het. Het was niet helemaal dezelfde situatie als bij mij, maar hands is hands. Als we een vrije trap hadden gekregen, hadden we misschien kunnen scoren. Iedereen was een beetje pissed off ", aldus Biseswar, die evenwel blij was met zijn twee doelpunten en de deur openhoudt voor een terugkeer in Nederland. "Als er een leuk project komt, waarbij ik jonge jongens kan helpen en zelf kan spelen, dan zou ik er zeker voor openstaan", reageert de 31-jarige buitenspeler desgevraagd.