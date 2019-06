Binnenlandse transfer voor Schalke 04-recordaankoop van 22,5 miljoen euro

De wegen van Breel Embolo en Schalke 04 scheiden per direct. De aanvaller vertrekt naar Borussia Mönchengladbach.

De aanvaller ruilt de club uit Gelsenkirchen na drie jaar, 48 -duels en 10 doelpunten in voor een vierjarige overeenkomst met , zo maken de clubs vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend. Over de transfersom zijn geen mededelingen gedaan, maar Zwitserse media verzekeren dat het om circa elf miljoen euro gaat.



Schalke had zich in de zomer van 2016 veel meer voorgesteld van de samenwerking van de aanvaller, die voor een bedrag van minimaal 22,5 miljoen euro overkwam van FC Basel en zelf ook ongetwijfeld andere verwachtingen had van zijn eerste jaren in Gelsenkirchen. Twee (zware) blessures liepen als een rode draad door zijn verblijf bij die Königsblauen en zorgden ervoor dat hij nimmer zijn talent goed kon etaleren.



Technisch directeur Max Eberl benadrukt dat de 22-jarige Embolo de afgelopen jaren ‘grote pech’ heeft gehad op het gebied van blessureleed. “We zijn ervan overtuigd dat hij bij ons een nieuwe start kan maken en ons veel plezier kan gaan bezorgen. Hij is een snelle, sterke en doelgevaarlijke aanvaller die goed bij ons team past”, benadrukt de sportbestuurder.



Schalke kondigde Embolo drie jaar geleden aan als ‘een van de grootste talenten van Europa, een aanvaller waar veel topclub interesse in hadden’. Een voetblessure is de reden dat Embolo, goed voor 32 A-interlands, niet met Zwitserland aan de kon meedoen en hij pas waarschijnlijk eind juli bij de groepstraining van zijn nieuwe club kan aansluiten.