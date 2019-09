Billy Gilmour: De opkomst van Chelsea's en Schotland's 'nieuwe Modric'

Nadat hij zijn debuut op Stamford Bridge in augustus maakte, zou de achttienjarige dit seizoen meer kansen kunnen krijgen onder Frank Lampard.

Waar onder toenemende druk kwam te staan om te winnen van Sheffield United in het laatste Premier League-wedstrijd, wendde Frank Lampard zich vanaf de bank tot een achttienjarige speler zonder enige ervaring in het eerste team.

Het voegt duidelijk extra kracht toe aan Lampard's eigen argument dat hij de manager zal zijn die eindelijk de ontluikende talenten van de opleiding van the Blues zal gebruiken, zelfs als zijn handen enigszins gebonden zijn door het transferverbod van de club.

Maar wat meer revelant is dat het aantoont hoe hoog Billy Gilmour in West-Londen wordt ingeschat. Hoewel zijn invalbeurt niet kon voorkomen dat the Blades een late gelijkmaker maakten, was hij verre van de speler op wie de Chelsea-fans gefocust moeten zijn.

De invalbeurt van zes minuten de jeugdinternational van Schotland boden weinig tekenen van zijn technische vaardigheden, maar nadat hij eerder was vergeleken met Luka Modric en hij een groot fan is van voormalige Chelsea-speler Cesc Fàbregas, zal het geen verrassing zijn dat hij een middenvelder is die een zeldzaam ook voor een pass heeft.

Er zijn maar weinig jongelingen van Chelsea die minuten maakten eerste elftal van de club zonder daarvoor in de moderne tijd uitgeleend te zijn. Alleen Callum Hudson-Odoi maakte de laatste tijd rechtstreeks de overstap van de jeugd naar Stamford Bridge. Gezien het gevecht dat de club heeft geleverd om Gilmour vast te leggen, is het echter geen verrassing dat hij alle gelegenheid krijgt om regelmatig zijn minuten te maken.

Beide clubs uit Manchester, , en hadden naar verluidt allemaal interesse om Gilmour over te nemen van Rangers FC als vijftienjarige in het voorjaar van 2017. Chelsea won uiteindelijk de strijd en voltooide de deal op zijn zestienjarige verjaardag in juni van dat jaar. Volgens Goal betaalden ze een recordbedrag voor een speler van zijn leeftijd.

Rangers had gehoopt Gilmour snel te kunnen betrekken in hun eigen eerste team na zijn ontwikkeling binnen het 'Scottish Football Assocation's Performance School'-programma. James Grady coachte Gilmour vanaf twaalfjarige leeftijd als onderdeel van het programma en het was daar dat het unieke vermogen van de jongeling voor het eerst te zien was.

"Hij weet dat hij geen vijf spelers hoeft te verslaan om er goed uit te zien", vertelde Grady aan Goal . "Billy begreep dat het beter was om op jonge leeftijd goed te zijn dan er goed uit te zien. Ik beschrijf hem als een speler die het dichtst in de buurt komt van het type Modric. Hij is niet erg groot, maar hij is technisch zo goed als iedereen met beide voeten. Hij heeft een hardnekkige kant, hij zal dingen niet te ingewikkeld maken. Hij kan dribbelen wanneer hij moet, hij ziet passes en zal 'm geven en de bal bij zich houden tot hij een betere pass kan geven."

"Het grootste talent dat hij heeft, is die drive en de echte honger om de beste te zijn. Ik werk als sinds ik 20 jaar oud ben in het voetbal. Ik ben 48 nu. Hij is het rolmodel dat ik nog steeds zou gebruiken als je ergens wilt komen in het voetbal. Hij is het hardst aan het werk, niets zal hem stoppen."

"Hij kwam terug naar de school toen hij voor Chelsea tekende. Hij deed een Q&A en een kind vroeg hem: 'Hoe was de sprong van Rangers naar Chelsea?'. Hij zei: 'Bij Rangers was mijn instelling dat ik de beste van mijn team en de club willde zijn. Ik wil hier de beste zijn. Ik ging naar Chelsea, zit nu in een omgeving bij Chelsea waar ik moet proberen de beste ter wereld te zijn. Niet de beste van de club, omdat Chelsea de beste jonge spelers van over de hele wereld aan kan trekken.'"

Schotland is al begonnen de vruchten van die houdig te plukken. Gilmour schitterde tijdens het Toulon Tournament 2018, ondanks het feit dat hij zestien jaar oud was en speelde op het niveau van Onder-21. Hij werd uitgeroepen tot Revelation of the Tournament, waar Schotland de vierde plaats behaalde in Frankrijk, ondanks het feit dat hij tot de drie jongste spelers van het toernooi behoorde.

Terug bij Chelsea, was het belangrijke punt van aandacht voor Gilmour, die 1,67 meter lang is, en met de potentie om in het eerste elftal te spelen, zijn lichte lichaamsbouw geweest. De coaches van the Blues willen ervoor zorgen dat hij volledig klaar is voor de intensiteit van het spel voordat hij een belangrijke speler van Lampard's ploeg wordt.

Hoewel zijn bekwaamheid aan de bal niet in twijfel kan worden getrokken, is hij aangemoedigd om video's van voormalig Chelsea-middenvelder Fàbregas te bestuderen in een poging om een beter begrip te krijgen van de rol die Chelsea hem de komende jaren ziet vervullen.

"Als mede-middenvelder kijk ik op naar Cesc Fàbregas", vertelde de tiener in december 2017 aan Chelsea TV . "Ik heb hem geanalyseerd en de dingen uit zijn spel in mijn spel gestopt. Dus over het algemeen kan ik mezelf veel beter maken als een middenvelder."

Balgevoel, visie, intelligente en oog voor een doelpunt zijn de vaardigheden die Gilmour tijdens zijn vroege carrière heeft laten zien, terwijl hij ook een specialist in de standaardsituaties wil worden. Hij werkt aan het verbeteren van zijn corners en schieten uit vrije trappen.

Lees beneden verder

Negen doelpunten en zes assists in 32 wedstrijden in de jeugd vorig seizoen, illustreerden dat hij binnenkort klaar zal zijn voor de volgende stap. Lampard toont zich op de hoogte te zijn van zijn talent nadat hij Gilmour op de bank zette bij de UEFA Super Cup-wedstrijd met in augustus drie weken voor zijn Premier League-debuut.

Het huidige contract van Gilmour loopt af in 2021 en het is waarschijnlijk dat Chelsea de komende wil verlengen naarmate zijn reputatie begint te groeien.

Voor nu heb je een beetje geluk nodig om het op het hoogste niveau te maken. Gezien alles wat er rondom de club gebeurt, is dit misschien de beste tijd in vijftien jaar om een achttienjarige middenvelder te zijn die hoopvol is op kansen in het eerste team bij Chelsea.