BILD: Zeven clubs mengen zich in strijd om toptalent van 130 miljoen

Kai Havertz lijkt spoedig duidelijkheid te gaan verschaffen omtrent zijn sportieve toekomst.

BILD voorspelt woensdag namelijk dat het twintigjarige toptalent van 'binnen enkele weken; zal beslissen voor welke club hij volgend seizoen zal spelen. Volgens de Duitse boulevardkrant maken in totaal zeven grootmachten kans op de komst van Havertz: , , , , , en .

Havertz staat te boek als een van de grootste talenten van Europa en heeft de clubs praktisch voor het uitkiezen. De aanvallende middenvelder wordt begeerd door vrijwel de gehele Europese top, maar Bayer Leverkusen verlangt niets minder dan de hoofdprijs voor zijn parel: 130 miljoen euro.

Onduidelijk is of er op dit moment een club bereid is om voor dat bedrag het tot medio 2022 doorlopende contract van Havertz af te kopen, maar volgens BILD ziet de Duits international Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Chelsea aankomende zomer als serieuze opties en heeft diens zaakwaarnemer reeds contact opgezocht met die clubs.

De Duitse boulevardkrant schrijft dat Bayern München en Barcelona op dit moment de beste papieren hebben om aan de haal te gaan met Havertz, die onder Peter Bosz bij Bayer Leverkusen vaak hangend op rechts speelt.

Het toptalent heeft zelf een voorliefde voor Barcelona, maar het is naar verluidt ook goed denkbaar dat hij gezien zijn jonge leeftijd opteert voor een langer verblijf in Duitsland. BILD stelt dat de onlangs bij ontslagen Mauricio Pochettino mogelijk een doorslaggevende rol zal spelen bij de keuze van Havertz.

Pochettino is een fervent bewonderaar van Havertz en die is op zijn beurt weer onder de indruk van het 'energieke voetbal' dat de Argentijnse trainer predikt. Volgens diverse Duitse media is Pochettino een belangrijke kandidaat om volgend seizoen aan de slag te gaan bij Bayern München en mogelijk doet dat Havertz ertoe besluiten om zich ook bij der Rekordmeister te voegen, zo klinkt het.

Behalve Bayern München zou ook Barcelona een goede kans maken op de komst van Havertz. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Chelsea zijn als gezegd de overige grootmachten waarmee het kamp-Havertz contact opgenomen zou hebben, maar zij lijken Bayern München en Barcelona dus voorlopig voor zich te moeten dulden in de strijd om de handtekening van de middenvelder.