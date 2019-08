BILD wijst schuldige aan voor mislukte deals voor Ziyech en Bergwijn

Bayern München slaagde er in de afgelopen periode niet in om Hakim Ziyech en Steven Bergwijn los te weken bij respectievelijk Ajax en PSV.

In een uitgebreide reconstructie wijst BILD met de beschuldigende vinger naar technisch directeur Hasan Salihamidzic. Volgens de Duitse krant is de 'td' van de Duitse kampioen slordig geweest in de contacten met het tweetal uit de , waardoor deals nimmer van de grond kwamen.

Salihamidzic sprak eerder dit jaar uitgebreid met Ziyech en diens zaakwaarnemer Mustapha Nakhli over de plannen van Bayern voor de middenvelder. Daarna trad echter een radiostilte in, waardoor de Ajacied een overstap naar der Rekordmeister uiteindelijk niet meer zag zitten. Ziyech, die ook enige tijd werd gelinkt aan , besloot uiteindelijk om zijn contract bij te verlengen tot medio 2022.

Volgens BILD speelde zich eenzelfde scenario af in het geval van Bergwijn. De aanvaller van sprak ook met Salihamidzic over een eventuele transfer richting Bayern, maar intensivering van de contacten bleek er niet in te zitten. De net als Ziyech bij Sevilla genoemde Bergwijn praat momenteel met PSV over verlenging van zijn contract. Zijn huidige verbintenis in het Philips Stadion loopt af in 2022.

Salihamidzic zag door dezelfde houding ook de gesprekken met aanvaller Timo Werner ( ) en middenvelder Marc Roca ( ) op niets uitlopen. De Bayern-directeur sprak openlijk over de interesse in Callum Hudson-Odoi, waarna de stekker uit de onderhandelingen trok.

De vleugelaanvaller heeft inmiddels zijn contract bij de -winnaar verlengd. Een eventuele deal voor Leroy Sané ketste af omdat de aanvaller onlangs zwaar geblesseerd raakte. Salihamidzic slaagde er wel in om Ivan Perisic weg te halen bij , al ging dat naar verluidt ook niet zonder slag of stoot.