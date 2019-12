BILD voorspelt spectaculaire transfer van 45 miljoen euro van Arsenal

Diverse Duitse media speculeren vrijdag volop over een spectaculaire wintertransfer tussen Arsenal en Hertha BSC.

Zowel BILD als Sky Deutschland weet namelijk te melden dat Hertha in januari grof geld overheeft om Granit Xhaka los te weken uit het Emirates Stadium: 45 miljoen euro.

De Zwitserse middenvelder van heeft zelf naar verluidt wel oren naar een terugkeer naar Duitsland, waar hij eerder voor speelde.

Xhaka maakte in de zomer van 2016 voor ongeveer 45 miljoen euro de overstap van Gladbach naar Arsenal en groeide destijds uit tot de op één na duurste ingaande transfer van de Engelse club ooit, na Mesut Özil (die in 2013 47 miljoen euro had gekost).

De controlerende middenvelder was in zijn eerste drie seizoenen vrijwel steevast verzekerd van een basisplaats en werd afgelopen zomer, na het vertrek van Laurent Koscielny naar Girondins de , zelfs verkozen tot de nieuwe aanvoerder van the Gunners.

Toenmalig Arsenal-trainer Unai Emery sprak daarmee zijn vertrouwen uit in Xhaka, maar de 27-jarige middenvelder werkte zichzelf eind oktober flink in de nesten, door tijdens het competitieduel met (2-2) de confrontatie aan te gaan met de supporters van Arsenal.

Xhaka speelde een zeer zwakke wedstrijd tegen de stadsgenoot en werd in de tweede helft gewisseld door Emery. De Zwitser werd onder gejoel van zijn eigen fans van het veld gedirigeerd en liet zich daarna zelf ook volledig gaan.

Met handgebaren en een scheldkanonnade aan het adres van de Arsenal-aanhang beende hij woedend weg richting de kleedkamer. Emery strafte Xhaka hard: de controleur moest zijn aanvoerdersband inleveren en werd vervolgens geruime tijd buiten de wedstrijdselectie van Arsenal gelaten.

Inmiddels is Xhaka weer in genade aangenomen bij de club en maakt hij zijn minuten, maar het is goed denkbaar dat hij bezig is aan zijn laatste weken in Noord-Londen. is namelijk vastberaden om de middenvelder in de winterse transferperiode los te weken bij Arsenal, zo melden BILD en Sky Deutschland vrijdag.

Hertha vecht in de tegen degradatie en staat momenteel teleurstellend dertiende op de ranglijst, maar de werkgever van Karim Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan heeft kennelijk financieel wel wat te besteden: een bod van 45 miljoen euro moet spoedig de burelen van Arsenal bereiken.

Xhaka ziet een transfer naar Berlijn zelf naar verluidt wel zitten en zou zijn huidige teamgenoten zelfs al hebben ingelicht over een winters vertrek. Nooit eerder gaf Hertha zoveel geld uit aan een speler.

Dodi Lukebakio geldt met een transfersom van twintig miljoen euro nog altijd als de duurste ingaande transfer van de club. Xhaka heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij Arsenal en onduidelijk is vooralsnog welke plannen Mikel Arteta, die vandaag werd voorgesteld als nieuwe coach van Arsenal, met hem heeft.