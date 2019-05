BILD: Ten Hag beter dan Van Bommel in een van zes factoren

Het trainersvraagstuk bij Bayern München blijft de gemoederen bezighouden. De positie van hoofdtrainer Niko Kovac staat ter discussie.

Kovac kan de topclub zaterdag in de finale van de DFB-Pokal tegen naar de dubbel leiden, maar toch moet hij daarna waarschijnlijk plaatsmaken. BILD beoordeelt maandagavond acht potentiële trainers van Bayern, onder wie Kovac, op een zestal criteria.



Behalve Kovac worden Ralf Rangnick (RB Leipzig), Mauricio Pochettino ( ), Massimiliano Allegri ( ), Erik ten Hag ( ), Mark van Bommel ( ), Arsène Wenger en Julen Lopetegui (beiden clubloos) genoemd. De grootste krant van Duitsland zet ze tegen elkaar af op hun kennis van het Duits, de 'Mia-san-Mia-factor', hun omgang met sterspelers, hun vermogen om ploegen beter te maken, hun voorkomen en hun prijzenkast.



Volgens BILD zit het met de eerste twee factoren wel goed bij Ten Hag en Van Bommel. Beiden zijn de Duitse taal machtig en hebben als ex-werknemers van Bayern de 'Mia-san-Mia-factor'; Van Bommel was jarenlang middenvelder in Beieren en Ten Hag had tussen 2013 en 2015 het beloftenteam onder zijn hoede. Op het gebied van hun prijzenkast krijgen de oefenmeesters van Ajax en PSV echter allebei een duimpje omlaag.



Ten Hag won dit seizoen de dubbel met Ajax, maar dat is schijnbaar niet genoeg voor een positieve beoordeling. Van Bommel wist in zijn eerste seizoen als trainer van PSV geen prijzen te pakken. Het voorkomen van beide trainers wordt als positief beoordeeld, terwijl ze voor hun omgang met sterren allebei een 'duimpje opzij' krijgen: matig. Volgens de krant is Ten Hag (duimpje omhoog) beter dan Van Bommel (opzij) in staat om een team beter te maken.



Wenger, Pochettino, Allegri en Ten Hag zijn de enige vier trainers met vier duimpjes omhoog. Lopetegui komt het slechtst uit de beoordeling: de voormalig trainer van scoort vier duimpjes omlaag en krijgt alleen voor het verbeteren van een team en voor zijn voorkomen een duimpje opzij. Maandagavond claimde Valentijn Driessen bij Veronica Inside overigens nog dat Van Bommel samen met Pochettino en Wenger op de kandidatenlijst staat bij Bayern.