BILD: Te koop zetten luxueuze villa maakt Bayern-leiding woedend

Thiago Alcántara stuurt aan op een vertrek bij Bayern München.

BILD pakt woensdag namelijk uit met een verhaal dat de middenvelder zijn luxe villa in München te koop heeft gezet.

De houding van Thiago zorgt voor ergernis bij de clubleiding, zo klinkt het. Het bestuur van Bayern doet er namelijk al enkele maanden alles aan om het in 2021 aflopende contract van de controleur te verlengen.

De contractonderhandelingen verliepen voor beide partijen naar wens en de eisen van Thiago werden ingewilligd. Desondanks maakte de Spanjaard met Braziliaanse roots kort daarop kenbaar dat hij Bayern na zeven seizoenen wil verlaten voor een uitdaging elders.

In Engelse media werd gemeld dat Thiago tot een persoonlijk akkoord was gekomen met . Een definitieve deal is echter nog niet van de grond gekomen.

De kampioen van Engeland wil twintig miljoen euro neerleggen voor de transfer, terwijl der Rekordmeister inzet op veertig miljoen euro.



Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet zich begin juli in duidelijke bewoordingen al uit over de kwestie-Thiago. "Hij is op en buiten het veld echt een topjongen. We hebben met hem onderhandeld en hebben aan al zijn wensen voldaan."

"Maar het ziet er naar uit dat hij aan het einde van zijn loopbaan nog één keer iets nieuws wil proberen", zo klonk het in de Duitse media. Om er vervolgens aan toe te voegen: "We laten volgend jaar geen spelers gratis vertrekken, daar ben ik heel duidelijk in."



Volgens voormalig Bayern-speler Lothar Matthäus past Thiago, in 2013 voor 25 miljoen euro overgenomen van , heel goed in de manier van spelen van Liverpool.

"Ik denk dat hij het daar geweldig zou vinden, zeker ook vanwege de aanwezigheid van Jürgen Klopp." Matthäus denkt dat er geen weg meer terug is voor Thiago bij Bayern. "Ik verwacht niet dat dat nog goedkomt. Waarom zou hij anders het aanbod van de club weigeren?"