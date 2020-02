BILD: Sergiño Dest was afgelopen week al in München

De kans lijkt groot dat Sergiño Dest komend seizoen de clubkleuren van Bayern München verdedigt.

De Telegraaf maakte vrijdagavond laat melding van de interesse van de Duitse topclub in de rechtsback van en BILD laat zaterdag weten dat de negentienjarige Amerikaans A-international afgelopen week een bezoek aan Beieren bracht. Technisch directeur Hasan Salihamidzic was op zijn beurt bij het duel tussen Ajax en .

Dest zou afgelopen week het bekerduel tussen Bayern en TSG hebben bezocht. Ook werd hij naar verluidt gespot op het vliegveld van München. Bayern is al langer op zoek naar een extra rechtsback, daar Joshua Kimmich en Benjamin Pavard door trainer Hans-Dieter Flick op andere posities worden ingezet.

De regerend landskampioen van Duitsland haalde derhalve afgelopen maand Álvaro Odriozola van op huurbasis.

Volgens De Telegraaf zal directeur voetbalzaken Marc Overmars genoegen nemen met een formeel bod van 26 miljoen euro op Dest. De club uit Amsterdam hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van dertig miljoen euro voor de verdediger, die minder dan een half jaar geleden een nieuw contract tot medio 2022 ondertekende.

Het eerste bod van Bayern bedroeg twintig miljoen euro.

De in Almere geboren Dest maakte in 2012 de overstap van naar Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Dit seizoen debuteerde hij in de hoofdmacht. Dest kwam tot dusver tot 27 duels in alle competities voor het eerste elftal. Daar was hij goed voor twee treffers en vijf assists.