BILD noemt naam van Ten Hag bij Bayern in aanloop naar bestuurswissel

Op 15 november komt er een einde aan het voorzitterschap van Uli Hoeness bij Bayern München.

Karl-Heinz Rummenigge krijgt binnen een maand de meeste zeggenschap bij der Rekordmeister en dat kan weleens gevolgen hebben voor Niko Kovac. Rummenigge is volgens BILD geen fan van de huidige trainer van Bayern en overweegt hem te vervangen door Ralf Rangnick, al wordt ook de naam van Erik ten Hag genoemd.

In de is Bayern voorlopig nog zonder puntverlies, maar in de is de regerend kampioen van Duitsland nog niet bepaald ongenaakbaar. Het doet intern de discussie over de positie van Kovac opnieuw oplaaien, daar er in het slot van vorig seizoen ook al twijfels over de oefenmeester bestonden.

Voorafgaand aan de met 0-3 gewonnen -finale tegen besprak het bestuur van Bayern de toekomst van Kovac, voornamelijk op initiatief van Rummenigge.

Hoeness hakte uiteindelijk de knoop door en schaarde zich achter Kovac, waardoor hij afgelopen zomer aanbleef als trainer van Bayern. Nu het dit seizoen in de Bundesliga nog niet op rolletjes loopt en met Hoeness de belangrijkste voorstander van Kovac binnen het bestuur vertrekt, kan er weleens snel een ontslag volgen.

Rangnick was afgelopen zomer al in beeld en wordt intern beschouwd als de voornaamste kandidaat om Kovac eventueel op te volgen, al wordt zijn naam ook genoemd bij het kwakkelende .

Rangnick werkt al sinds 2012 in het Red Bull-imperium, waar hij momenteel werkzaam is als head of sport and development soccer. Vorig seizoen was de 61-jarige Duitser nog de trainer van RB Leipzig, tot Julian Nagelsmann afgelopen zomer overkwam van TSG 1899 .

De eventuele aanstelling van Rangnick is eerder al besproken binnen het bestuur van Bayern en hij zou er zelf wel oren naar hebben om als trainer van der Rekordmeister terug te keren naar Duitsland. Rangnick wordt tevens in verband gebracht met , waar de positie van Lucien Favre ter discussie staat.

BILD noemt ook de naam van Ten Hag en hij staat naar verluidt wel open voor een terugkeer bij . In gesprek met Kicker liet hij afgelopen week al weten dat hij wat dat betreft niks uitsluit. De Duitse boulevardkrant verzekert echter dat Ten Hag niet midden in het seizoen achter zich zal laten.

De momenteel clubloze José Mourinho is daarentegen niet in beeld bij Bayern. Zijn laatste seizoen bij Manchester United heeft zijn reputatie dusdanig aangetast dat men in Zuid-Duitsland niks ziet in de Portugese oefenmeester.