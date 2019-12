BILD: Niet Ten Hag, maar andere kandidaat geniet voorkeur binnen Bayern

Bayern München zoekt nog altijd naar een definitieve opvolger voor de ontslagen Niko Kovac.

Erik ten Hag werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt een de vacature bij der Rekordmeister, maar volgens BILD bestaat er momenteel met Thomas Tuchel een duidelijke topkandidaat in Zuid-Duitsland.

De huidige oefenmeester van Paris Saint-Germain heeft een warme band met interim-trainer Hansi Flick en moet vanaf volgend seizoen met hem gaan samenwerken bij Bayern.

Karl-Heinz Rummenigge heeft een duidelijke voorkeur voor Tuchel en heeft naar verluidt na het ontslag van Kovac al contact opgenomen met de Duitse oefenmeester, om te peilen of hij openstond voor een dienstverband bij Bayern.

Der Rekordmeister was eerder concreet geïnteresseerd in de diensten van Tuchel. Sportief directeur Hasan Salihamidzic sprak in de zomer van 2018 met hem, maar was te laat om concreet te worden en zag de oefenmeester bij tekenen. Bayern haalde vervolgens Kovac binnen als de nieuwe trainer.

Ook Jupp Heynckes, die nog altijd een belangrijke stem heeft binnen Bayern, is een groot voorstander van de komst van Tuchel. Hij heeft eerder al aangedrongen op de komst van Tuchel en staat sceptisch tegenover Mauricio Pochettino, omdat hij graag een trainer ziet die de Duitse taal beheerst.

Een ander probleem voor de Argentijn, die clubloos is na zijn ontslag bij , is het feit dat hij een hele nieuwe staf wil meenemen. Bayern wil in ieder geval Flick behouden als assistent, waardoor de komst van Pochettino momenteel niet aan de orde is.

Flick is momenteel interim-trainer bij Bayern en in de winterstop gaat men kijken of hij tot de zomer aanblijft. Zijn rol staat bij de eventuele komst van Tuchel niet ter discussie, aangezien de twee een warme band onderhouden.

Flick was vorig seizoen zelfs bij Tuchel op bezoek in Parijs en de twee hebben sindsdien innig contact gehouden. Het enige probleem vormt voorlopig nog het tot 2021 lopende contract van Tuchel bij PSG.

De kans is echter aanwezig dat hij die termijn niet gaat volmaken indien les Parisiens dit seizoen geen succes hebben in de .