BILD: Jürgen Klinsmann mag niet coachen in duel met Bayern München

Het is onduidelijk of Jürgen Klinsmann zondag op de bank zit bij Hertha BSC tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München.

Volgens de Duitse voetbalbond is de trainerslicentie van de oud-aanvaller namelijk verlopen, zo weet BILD woensdag te melden. De DFB heeft in dat kader liever niet dat Klinsmann zondag langs de lijn staat bij de nummer twaalf in de .

Klinsmann werd in november door de leiding van Hertha aangesteld als opvolger van de ontslagen Ante Covic. De voormalige international van Duitsland, met 108 interlands achter zijn naam, kreeg dispensatie van de Duitse bond tot de eerste wedstrijd van na de winterstop.

Klinsmann kreeg wel de opdracht mee om een snelcursus van twintig uur te doen, maar volgens berichtgeving van BILD is dat in de afgelopen periode niet gebeurd. Hierdoor heeft de club uit Berlijn een probleem in aanloop naar het bezoek van Bayern.

In Duitsland is een trainerslicentie niet langer geldig als een oefenmeester drie jaar lang niet actief is geweest. Voordat hij bij Hertha begon was Klinsmann als bondscoach verbonden aan de Verenigde Staten. Na de 4-0 nederlaag tegen Costa Rica in november 2016 werd de Duitser echter ontslagen.

Een snelle terugkeer in de trainerswereld behoorde niet tot de mogelijkheden. Pas drie jaar later kreeg Klinsmann in de Duitse hoofdstad een nieuwe kans.

Mocht Klinsmann zondag inderdaad niet actief coachen tegen Bayern, dan kan Hertha terugvallen op assistent-trainers Alexander Nouri en Markus Feldhoff. Dit duo beschikt wel over de vereiste trainerspapieren.

Hertha was onder Klinsmann bezig met een opmars, want in de laatste vijf competitieduels werden acht punten behaald. Bij de middenmoter staan de Nederlanders Karim Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan onder contract.