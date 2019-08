BILD: Huurtransfer naar Hoffenheim kan gevolgen hebben voor Bas Dost

Schalke 04 liet Sebastian Rudy woensdag op huurbasis naar TSG 1899 Hoffenheim vertrekken.

De tijdelijke overstap van de 29-jarige middenvelder naar de club van trainer Alfred Schreuder zou gevolgen kunnen hebben voor Bas Dost.

Volgens BILD hebben die Konigsblauen nu ruimte in het salarisbudget om de dertigjarige spits binnen te halen. neemt het volledige salaris van Rudy over, die in Gelsenkirchen circa vijf miljoen euro per jaar bijgeschreven kreeg.

Een jaar geleden werd de middenvelder nog voor zestien miljoen overgenomen van , maar de 27-voudig Duits international kende een betrekkelijk tegenvallend seizoen bij Schalke.

Totaal speelde Rudy, wiens contract nog loopt tot medio 2022, 28 officiële wedstrijden voor de nummer veertien van het afgelopen -seizoen, hetgeen als onsuccesvol wordt beschouwd.

Met Weston McKennie, Omar Mascarell en Suat Serdar heeft Schalke reeds drie defensieve middenvelders, terwijl de nieuwe trainer David Wagner de conclusie heeft getrokken dat Rudy niet in zijn systeem paste.

Bovendien biedt het vertrek van de fors verdienende middenvelder ruimte om zaken te doen op de transfermarkt. In een eerder stadium werd Schalke al gelinkt aan Dost, die bij mag vertrekken.

Op dat moment was zowel de transfersom als het salaris te gortig voor Schalke. Sporting wenst een bedrag van vijftien miljoen, nadat de vraagprijs eerder nog twintig miljoen bedroeg.

Schalke kan dit bedrag niet op tafel leggen en zou inzetten op een huurtransfer. Het is echter nog de vraag of Sporting dit ziet zitten. Er zouden bovendien meer kapers op de kust zijn, daar in een eerder stadium ook , en Girondins de aan Dost werden gelinkt.