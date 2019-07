Bild: Hoeness vertrekt als president bij Bayern München

Uli Hoeness is aan zijn laatste maanden als president van Bayern München bezig. Dat meldt Bild.

Volgens de Duitse krant stelt Hoeness zich niet opnieuw beschikbaar voor de volgende presidentsverkiezingen in november. Een woordvoerder van de club wil echter niet tegenover Goal reageren op dit verhaal. Hoeness is al sinds 2009 president van Bayern, al moest hij die periode wel onderbreken voor een aantal jaren celstraf wegens belastingontduiking.



Bild schrijft dat Herbert Hainer, voormalig CEO van Adidas, door Hoeness wordt gezien als een goede opvolger. Hainer maakt momenteel al deel uit van de raad van toezicht van de club.



Uli Hoeness werd in de jaren '70 als speler driemaal kampioen met . Door knieproblemen moest hij zijn carrière al op 27-jarige leeftijd beëindigen. Meteen daarna ging de Duitser als algemeen manager aan de slag bij Bayern en na precies dertig jaar werd hij clubpresident.



Sinds de nu 67-jarige Hoeness in de clubleiding van de Rekordmeister actief is, werd de club liefst 24 keer kampioen van Duitsland. Bovendien werden er veertien DFB Pokals en twee Champions Leagues aan de prijzenkast toegevoegd.