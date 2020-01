BILD: Daishawn Redan speelt tweede seizoenshelft in de Eredivisie

Daishawn Redan moet bij FC Groningen de voorste linie versterken door het vertrek van Kaj Sierhuis.

BILD weet te melden dat de Trots van het Noorden de achttienjarige spits tot het einde van het seizoen huurt van . zou in deze huurovereenkomst geen optie tot koop hebben bedongen.

Redan maakte afgelopen zomer de overstap van naar Hertha BSC. De jeugdinternational kwam in de eerste seizoenshelft tot één optreden in de hoofdmacht van de club uit Berlijn.

Hij moest het voornamelijk stellen met optredens in het tweede elftal, dat uitkomt op het vierde niveau van het Duitse voetbal in de Regionalliga Nordost.

Voor Hertha BSC II was de spits in acht wedstrijden goed voor vier doelpunten. Redan werd opgeleid door , dat hem in de zomer van 2017 naar Chelsea zag vertrekken.

FC Groningen lijkt op de laatste dag van de transferwindow Sierhuis kwijt te raken, die toestemming heeft om met Stade te onderhandelen over een transfer naar Frankrijk.

De selectie van FC Groningen bevat verder met Joel Asoro, Romano Postema en Thijs Dallinga nog drie centrumspitsen.

In de onderhandelingen over het vertrek van Sierhuis zou FC Groningen desondanks als voorwaarde hebben gesteld dat hij pas mocht vertrekken als er een nieuwe spits binnengehaald kon worden.