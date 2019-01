BILD: Chelsea weigert last-minute-transferverzoek

Chelsea heeft volgens BILD geen gehoor gegeven aan het transferverzoek van Callum Hudson-Odoi. De aanvaller wil graag naar Bayern München.

Volgens de Duitse krant heeft Chelsea echter besloten dat Hudson-Odoi deze week niet zal vertrekken. Alleen over een zomerse transfer valt nog te praten.



Bayern deed al diverse pogingen om Hudson-Odoi los te weken bij Chelsea en legde het meest recentelijk een bod van 40,5 miljoen euro neer bij de Londense club. De Engelse buitenspeler komt dit seizoen onder Maurizio Sarri sporadisch aan spelen toe en lijkt niet voornemens een nieuw contract te tekenen met de club waarvan hij nagenoeg de gehele jeugdopleiding doorliep. Zijn huidige verbintenis loopt door tot de zomer van 2020.



Ploeggenoot Willian vertelt aan Sky Sports te verwachten dat de 18-jarige Hudson-Odoi 'gewoon' op Stamford Bridge blijft. "Hij gaat nergens heen. Hij is een bijzonder talent en een heel goede speler. Hij blijft bij ons", verzekert de Braziliaan. "Hij is natuurlijk pas achttien jaar, dus kan hij zich nog flink verbeteren. Hij heeft de potentie om een van de beste spelers ter wereld te worden. Het is moeilijk om Bayern te negeren, want dat is een fantastische ploeg, maar naar mijn idee ligt zijn toekomst hier. Ik weet zeker dat hij meer zal gaan spelen."



Chelsea wil het contract van Hudson-Odoi graag openbreken en heeft de jeugdinternational een weeksalaris van ongeveer 90.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Hudson-Odoi zou echter niet onder de indruk zijn van het voorstel en heeft intern de wens uitgesproken deze maand te verkassen. Hij kwam dit seizoen in alle competities negenmaal in actie voor Chelsea, waarvan drie keer in de Premier League. In die negen duels wist hij één keer te scoren en drie doelpunten voor te bereiden.