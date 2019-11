BILD: Champions League-sensatie is voor slechts dertig miljoen euro op te halen

Erling Braut Haaland heeft een afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn contract staan bij Red Bull Salzburg, zo weet BILD donderdag te melden.

Hierdoor kan de negentienjarige spits de Oostenrijkse topclub volgend jaar zomer tussentijds verlaten. De verbintenis van Haaland in Salzburg loopt door tot medio 2023. De Noorse aanvaller wordt met name door zijn uitstekende prestaties in de gevolgd door onder meer , , en .

Het bedrag dat door BILD wordt genoemd ligt gelijk aan dat van Transfermarkt, dat de transferwaarde van Haaland begin november verhoogde van twaalf miljoen euro naar dertig miljoen euro. Normaal gesproken worden dergelijke aanpassingen per halfjaar doorgevoerd, maar voor de begeerde Salzburg-aanvaller werd voor een keer een uitzondering gemaakt. De verhoging heeft grotendeels te maken met de verrichtingen van Haaland in het miljardenbal, daar hij met zeven treffers voorlopig topscorer is van de groepsfase. Daarnaast kwam de Noor in totaal al tot vijf hattricks in deze jaargang.

ESPN wist vorige week nog te melden dat Barcelona voorlopig was afgehaakt in de strijd om de handtekening van Haaland, daar zijn transferbedrag op honderd miljoen euro zou liggen. Ook werd gemeld dat er juist geen afkoopclausule in het contract van de veelvuldig scorende spits staat, wat volgens BILD wel het geval is. Barcelona zoekt een opvolger voor Luis Suárez, maar de Catalaanse grootmacht is niet bereid om een 'buitenproportioneel' bedrag op tafel te leggen voor Haaland.

Het is mogelijk dat Haaland eerst een tussenstap maakt naar zusterclub . "We hebben goede ervaringen met spelers die van Salzburg komen", laat aanvaller Emil Forsberg weten aan bovengenoemde Duitse boulevard krant. "Het is dus mogelijk dat Haaland hierheen komt."

Naby Keïta ruilde Salzburg in voor Leipzig, voordat hij de overstap maakte richting Liverpool. Het lijkt echter onmogelijk dat de Duitsers zich op financieel gebied kunnen meten met de Europese topclubs als het op een bod voor Haaland aankomt.