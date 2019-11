BILD: Bayern München verkoopt helder 'nee' aan Arsène Wenger

Arsène Wenger wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München, zo claimt BILD donderdag.

Volgens de krant was Wenger wel degelijk geïnteresseerd in de vacature, maar heeft Bayern uiteindelijk besloten om 'nee' te zeggen tegen de clubloze oefenmeester.

Na een gesprek tussen Wenger en algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge heeft Bayern besloten dat Wenger niet de juiste kandidaat is, zo klinkt het. Bayern zoekt een opvolger van de ontslagen Niko Kovac en de Fransman leek de belangrijkste kandidaat.

Woensdag schreef BILD dat beide partijen komend weekend, na het duel met op zaterdag, weer met elkaar in gesprek zouden gaan. Inmiddels is de krant er echter van overtuigd dat Wenger niet de nieuwe trainer zal worden in de Allianz Arena.

Een woordvoerder van de club bevestigt dat er woensdag een telefoongesprek plaatsvond tussen Wenger en Rummenigge, waarin de trainer zijn interesse kenbaar maakte.

"Bayern heeft veel waardering voor Wenger en voor zijn werk als trainer van , maar hij is geen optie om trainer van Bayern te worden", zo wordt de woordvoerder geciteerd.

BILD noemt het nieuws 'verrassend' en had juist vernomen dat Wenger graag wilde samenwerken met Hansi Flick, de huidige interim-trainer van de club. Flick debuteerde woensdag met een 2-0 overwinning op Olympiacos in de .

"Het is niet uitgesloten dat Flick langer dan twee wedstrijden (Olympiacos en Dortmund, red.) zal aanblijven. Want der Rekordmeister zou in de zomer van 2020 ook Erik ten Hag van of Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain naar München kunnen halen", aldus de krant.

In de Italiaanse media wordt ook rekening gehouden met de komst van Massimiliano Allegri naar Beieren. Sinds zijn contract bij in juni werd ontbonden zit Allegri zonder werk.