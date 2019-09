BILD: Ajax strijdt met Hannover 96 om twaalfvoudig Duits international

Ajax heeft de clubloze Dennis Aogo een aanbieding gedaan, zo weet BILD maandagochtend te melden.

De Amsterdammers hebben concurrentie van , dat de 32-jarige middenvelder ook graag wil binnenhalen. Aogo is transfervrij, doordat zijn contract bij eerder deze zomer afliep.

'Hannover kämpft um diesen Ex-Nationalspieler. Auch bietet mit!', kopt BILD maandagochtend. De Duitse krant had eerder al gemeld dat Aogo bij Hannover 96 in beeld was.

De middenvelder zou reeds een gesprek hebben gevoerd met de huidige nummer twaalf van de 2. . Met het vertrek van grootverdiener Jonathas, wiens contract ontbonden werd, maakte Hannover 96 ruimte in de salarishuishouding voor de komst van Aogo.

Na het met 3-0 verloren uitduel met Hamburger SV heeft sportief directeur Jan Schlaudraff zondagmiddag bij Aogo een aanbieding neergelegd. Volgens BILD is Hannover 96 echter niet de enige gegadigde voor de ervaren middenvelder, want ook Ajax zou hem reeds gepolst hebben.

Hannover 96 wil zich graag zo snel mogelijk versterken met een middenvelder en heeft daar verder naar verluidt Marc Stendera en Christian Träsch voor in het vizier. De naam van Aogo staat echter bovenaan het verlanglijstje.

Aogo speelde vorig seizoen zeventien officiële wedstrijden voor VfB Stuttgart, een aantal dat voornamelijk door blessures beperkt bleef. Na de degradatie besloten die Schwaben om het contract van de twaalfvoudig Duits international niet meer te verlengen, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.

De routinier begon zijn carrière bij en speelde vervolgens voor Hamburger SV en , voordat hij in Stuttgart terechtkwam.