Bijzonder openhartige Jay-Roy Grot legt ziel bloot: "Het is geen vies woord"

Jay-Roy Grot wil zijn carrière nieuw leven inblazen bij Vitesse. De jonge spits heeft in Engeland een zware tijd gehad.

Grot, die door Leeds United voor een seizoen wordt verhuurd aan de Arnhemmers, wil in Nederland weer laten zien wat hij kan. In gesprek met de Gelderlander vertelt hij dat hij het na zijn uitgaande transfer bij in 2017 mentaal zwaar had in Engeland.



"De transfer ging supersnel. Donderdag was het eerste contact, zaterdag maakte ik mijn debuut voor United, een grote club. Ik kon nog net opzoeken waar Leeds in Engeland nu precies lag. Ik voelde me fantastisch", aldus Grot, die zich een halfjaar later eenzaam begon te voelen. "Ik was daar helemaal alleen. Er komt uiteindelijk als prof in het buitenland veel op je af."



"Mentaal was dat een aanslag", aldus Grot, die aangeeft dat de taal niet het probleem was. De aanvaller vond het leven saai. "Het was trainen, naar huis, eten, de PlayStation en slapen. Ik kwam mezelf enorm tegen. De ballast werd steeds groter. En dat kwam het voetbal weer niet ten goede. Ik kan er niet tegen alleen te zijn, weet ik nu. Ik ben een familieman."



"Ik vond een mental coach altijd een teken van zwakte. Totdat ik de overstap maakte naar Leeds United. Daar is een wereld voor mij opengegaan." Grot is blij dat hij met een sportpsycholoog aan de slag ging. "Het is geen vies woord. Het is niet eng. Het is een zegen. Ik heb alles op tafel gegooid. Alles wat ik denk en voel. Ja, als familieman kan ik thuis terecht bij mijn moeder, broer en zusje. Maar een mental coach is meer. We hebben nu samen een plan opgesteld. Waar ik heen wil. Wat ik als topsporter wil."