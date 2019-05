Bijzonder cadeau voor Robben: "Dat kun je wel aan Bayern overlaten"

Bayern München veroverde afgelopen zaterdag de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis dankzij een 5-1 zege op Eintracht Frankfurt.

De vertrekkende Arjen Robben viel in en gaf zijn laatste competitiewedstrijd namens de Duitse grootmacht extra glans door het vijfde doelpunt aan te tekenen. Roy Makaay, die zelf tussen 2003 en 2007 uitkwam voor der Rekordmeister, zag het kampioensduel vanaf de tribune en keek met bewondering naar de gretigheid van zijn 35-jarige landgenoot.

Makaay mocht ook op het veld komen en vormde met oud-ploeggenoten een erehaag voor de kersverse kampioen. "Op het kampioensfeest heb ik 's avonds zitten eten met Arjen en zijn vrouw. We hebben het er nog over gehad dat het toch wel bijzonder is dat vanaf 2003 tot nu het rugnummer tien bij Bayern altijd door een Nederlander is gedragen. Eerst droeg ik het en daarna Arjen", zo stelt hij in gesprek met De Telegraaf .



"Het was voor Arjen een aparte dag. Het is gek als je de laatste thuiswedstrijd speelt voor een club, waar je tien jaar lang voor bent uitgekomen", aldus de spitsentrainer van . "Nadat Ribery was ingevallen en had gescoord, voelde je dat Arjen ook nog zou gaan scoren. Die goal hing echt in de lucht. Hij was zó gebrand. Ik heb nog nooit een speler zo'n sprint zien trekken om in te gaan vallen."



"Het is geweldig hoe ze bij Bayern afscheid van Robben, Ribery en Rafinha hebben genomen. Een prachtig eerbetoon. Ze kregen ook alle drie een mooi shirt met een rugnummer, dat was opgebouwd uit foto's van henzelf tijdens hun Bayern-tijd. Je kunt het wel aan Bayern overlaten om op een respectvolle manier afscheid te nemen. Bayern is een club met oog voor historie. Als oud-speler word je ook regelmatig uitgenodigd en altijd geweldig ontvangen. Dat is typisch voor Bayern", zo besluit Makaay.