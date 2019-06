Bijzin van zelfverzekerd AS verraadt toekomst van Martin Ödegaard

De toekomst van Martin Ödegaard ligt in Nederland, zo verzekert AS maandagochtend.

De spelmaker meldt zich in de voorbereiding weer bij , maar lijkt geen perspectief te hebben op definitieve aansluiting bij de selectie van Zinédine Zidane. In een artikel over twaalf spelers die mogelijk voor een vertrek staan, stelt de krant in een bijzin dat de toekomst van Ödegaard 'helder is'. "Hij blijft in Nederland."

De twintigjarige Noor maakte afgelopen seizoen op huurbasis indruk bij en werd door de supporters verkozen tot Speler van het Jaar. Daarvoor kwam hij al anderhalf seizoen uit voor sc . AS vermeldt niet voor welke club hij volgend seizoen zal uitkomen. heeft belangstelling voor het talent, dat op vrijdag door Defensa Central ook met Atalanta in verband werd gebracht. Eerder werd het van Peter Bosz genoemd door Marca als potentiële bestemming. In Spanje wordt rekening gehouden met een verkoop van Ödegaard, met terugkoopclausule.



Begin vorige maand meldde Marca dat Ajax twintig miljoen euro overheeft voor de aanvallende middenvelder. Ödegaard heeft een contract tot medio 2021 bij Real Madrid. Zelf beaamde hij twee weken geleden tegenover het Noorse VG dat hij vanwege de grote concurrentie volgend seizoen waarschijnlijk niet in Madrid speelt. Hij hoopt spoedig op duidelijkheid, voegde hij eraan toe. "Ik moet op vakantie en ik wil ook niet in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar. Toen speelde ik tijdens de voorbereiding voor Real Madrid en duurde het lang voordat er iets gebeurde. Dat was niet gunstig voor mij en dat wil ik nu niet."