Bijval voor ontevreden Van Bommel: "Ik vind het nog steeds belachelijk"

Mark van Bommel uitte al meermaals kritiek op de beslissing van de KNVB om de voorlaatste speelronde van de Eredivisie te verplaatsen naar 15 mei.

In zijn mening staat hij niet alleen, want ook Dick Advocaat laat zich opnieuw horen. De trainer van laat vrijdag weten te balen van de situatie die is ontstaan door het besluit van de KNVB om het speelschema om te gooien om , dat nog actief is in de en in de halve finales van dat toernooi een tweeluik speelt met , zo tegemoet te komen.

"Ik vind het nog steeds belachelijk. Niet naar Ajax toe. Ik snap dat belang. Maar voor de overige clubs is het een slechte zaak. We hebben nu twee weken niks te doen. En straks moeten we misschien zes wedstrijden in twee weken spelen", vertelt Advocaat in gesprek met De Telegraaf . FC Utrecht won woensdagavond met 2-1 van en speelt zijn eerstvolgende wedstrijd pas op 12 mei, uit bij Ajax. Drie dagen later wacht dan op de laatste speelronde van de competitie een thuisduel met sc .



Advocaat sluit zich met zijn woorden aan bij Van Bommel, die donderdagavond na het uitduel van met (0-3) voor de camera van FOX Sports al zijn onvrede uitte over de situatie. "Het is een buitengewoon rare situatie dat je aan het slot van de competitie plotseling zeventien dagen niet in actie komt. Ik heb het gevoel dat iedereen het zomaar accepteert. Dit gebeurt in geen enkel andere land Ik snap dat Ajax niet op zondag en dinsdag (30 april, de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, red.) in actie kan komen. Maar dan moet je daar op voorhand beter rekening mee houden. Daarover raak ik mijn irritatie niet kwijt", zo gaf oefenmeester van PSV ruiterlijk toe.



Naat Advocaat en Van Bommel heeft ook -spits Mitchell te Vrede zijn bedenkingen bij het veelbesproken besluit. NAC komt pas over zestien dagen weer in actie, terwijl degradatie nagenoeg bijna zeker is. "Het worden lange weken. Heel vervelend, maar we zullen er het beste van moeten zien te maken", aldus Te Vrede.