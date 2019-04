Bijval voor Kuipers: "Premier League-teams verwachten hier geen strafschop"

Mark Clattenburg vindt dat Björn Kuipers de juiste beslissing nam door Manchester City dinsdag een strafschop te geven tegen Tottenham Hotspur.

Kuipers werd al vroeg in het duel door de VAR geattendeerd op een handsbal van Danny Rose. "Als je naar de UEFA-regels kijkt, was hij juist om een strafschop te geven. De arm van Rose was buiten zijn lichaam, waardoor hij zich volgens de UEFA langer maakt", schrijft Clattenburg in zijn column in de Daily Mail.



"Na vergelijkbare incidenten eerder dit seizoen in de zijn de regels hiervoor strenger geworden. Zodra de VAR Kuipers naar de kant riep, was het duidelijk dat het een strafschop zou worden. Rose wist dat ook, je zag het aan de manier waarop hij reageerde", meent de voormalige Premier League-arbiter. Sergio Agüero wist de gegeven strafschop vervolgens niet te verzilveren.



"Ik vond het interessant dat de spelers van helemaal niet om een strafschop vroegen. Beide ploegen leken verrast toen het spel werd stilgelegd om de beelden te raadplegen", vervolgt de scheidsrechter, die tegenwoordig actief is in China. "Premier League-teams verwachten niet dat de bal op de stip gaat voor een dergelijke handsbal. Het was goed dat Kuipers zelf de beelden ging bekijken. In Engeland wil men dat de scheidsrechters vertrouwen op de VAR, maar de UEFA wil dat de arbiters hun eigen beslissing nemen."



"Het is belangrijk dat de scheidsrechter altijd de beslissing neemt. Als dat niet het geval is, ga je als scheidsrechter minimaal vijf minuten piekeren of de beslissing juist is geweest. Later in de eerste helft raakte Fernandinho met zijn elleboog het hoofd van Harry Kane in een luchtduel. Hier greep de VAR niet in en ik denk dat dit een juiste beslissing was. Het was geen duidelijke fout van de scheidsrechter en we willen niet dat de VAR het spel verpest door constant in te grijpen", zo besluit Clattenburg.