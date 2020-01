"Bij twijfel kiezen ze altijd voor Barcelona, ze lachen naar ons"

Barcelona had zondagavond veel moeite met het bezoek van Granada. Dankzij een doelpunt van Lionel Messi, een kwartier voor tijd, werd het 1-0.

Dimitri Foulquier, verdediger van Granada, wijst na afloop met de beschuldigende vinger vooral naar het optreden van scheidsrechter Valentin Pizarro Gomez.

In minuut 69 werd Germán Sánchez van Granada met zijn tweede gele kaart naar de kant gestuurd na een overtreding op Messi. Even later scoorde de Argentijn de 1-0 en bezorgde hij zijn ploeg de drie punten. Foulquier krijgt het gevoel alsof steevast wordt geholpen door de arbitrage.

"Iedere keer als we naar het Camp Nou gaan, is het hetzelfde", aldus de stopper tegenover Movistar. "We vechten, we geven alles, maar ze gunnen het ons gewoon niet", vervolgt de huurling van zijn relaas.

"Als er sprake is van twijfel, vallen de beslissingen altijd uit in het voordeel van Barcelona. Bij twijfel kiezen ze altijd hun kant. Ze lachen naar ons, de kleintjes, en naar alle moeite die wij moeten doen om te proberen hun miljoenen te evenaren."

Diego Martínez was na afloop iets diplomatieker. "De beslissing (de rode kaart, red.) was erg drastisch", aldus de trainer van Granada. "Natuurlijk kan Barcelona je verslaan, want ze hebben veel kwaliteit. Maar deze beslissing was wel erg rigoureus, zeker omdat bijvoorbeeld Arturo Vidal niet eens werd toegesproken op zijn gedrag."

"De rode kaart is lastig te verteren. Ik voel mee met mijn spelers, want ze hebben op het veld alles gegeven", besluit Martínez.