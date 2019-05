Bij Twente ontslagen Pusic vindt onderdak in Eredivisie

AZ heeft Marino Pusic aangesteld als assistent-trainer, zo maken de Alkmaarders bekend op hun website.

De oefenmeester gaat in Noord-Holland fungeren als de assistent van Arne Slot, die per 1 juli de opvolger is van John van den Brom. Pusic promoveerde afgelopen seizoen als hoofdtrainer met naar de , maar moest desondanks vertrekken bij de Tukkers.



Pusic zegt uit te kijken naar zijn nieuwe functie. " is in mijn ogen een grote club die al jaren in de top van de Eredivisie presteert. Ik vind het een eer dat zo'n club mij benadert", laat de coach weten op de website van zijn nieuwe club. "AZ heeft een stabiele organisatie en een duidelijke visie. Ook het ambitieuze en innovatieve karakter van de club spreekt mij enorm aan."

Bij FC Twente was Pusic voor het eerst hoofdcoach van een club. Nu keert hij terug in de rol van assistent-trainer. "Het zal voor veel mensen verrassend zijn dat ik terugkeer in die functie", denkt Pusic, die eerder werkte voor en Kesla FK uit Azerbeidzjan. "Het gaat mij echter vooral om de kwaliteit van mensen waarmee ik kan werken en het takenpakket dat ik bij AZ krijg. Ik ben nieuwsgierig en gedreven om in juni aan de slag te gaan."Max Huiberts is tevreden met de aanstelling van Pusic. "We zijn blij dat Marino zijn jawoord heeft gegeven aan AZ", zegt de directeur voetbalzaken van AZ. "Ons ideale profiel was een assistent met de nodige ervaring. Marino voldoet daaraan en heeft in het verleden laten zien goed in deze rol te kunnen functioneren."