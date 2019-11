"Bij mijn moeder zag ik vochtige ogen, het was een droom die uitkomt"

De carrières van Calvin Stengs en Myron Boadu vertonen veel overeenkomsten.

Beide aanvallers overwonnen zware blessures en wisten uiteindelijk door te breken in de hoofdmacht van . Als beloning voor hun goede spel kwam een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman binnen voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Stengs en Boadu kijken hun ogen uit in het trainingskamp van Oranje.

"Toen ik hoorde dat Myron ook geselecteerd was, ben ik meteen met hem gaan Facetimen", vertelt Stengs in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Dat was geweldig natuurlijk. We trekken heel veel met elkaar op, dan is het prachtig als je samen mag melden bij het . Het maakt het ook ietsje makkelijker en relaxter allemaal."

De entree bij het Nederlands elftal bracht de nodige spanning met zich mee, zo erkent Stengs. "Natuurlijk is dat best een beetje spannend", aldus de jonge aanvaller van AZ. "De namen zijn hier groter, sommige jongens ken je vooral van televisie, of van een spelletje FIFA. En als nieuwkomer kom je natuurlijk niet meteen met praatjes binnen natuurlijk." Stengs is blij dat AZ twee internationals levert. "Ze hebben altijd een plan met ons gehad, al in de jeugd heeft de club ons altijd geholpen om beter te worden. Toen we geselecteerd werden, was iedereen op de club blij."

Boadu blikt terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij de definitieve schifting van Oranje had overleefd. "Bij mijn moeder zag ik vochtige ogen", verklapt de veelscorende aanvaller van AZ. "Dat had te maken met een droom die uitkomt, maar ook met de lange weg die ik na twee zware blessures heb moeten afleggen. Ik had vijf minuten nodig om het echt te beseffen, maar ik ben hier ook om echt iets te laten zien."

John van den Brom had het tweetal onder zijn hoede bij AZ en de huidige trainer van is dolblij dat Koeman de aanvallers een kans gunt in de Oranje-selectie. Een grote verrassing is het voor hem echter niet. "Ik zie Calvin spelen en weet wat hij kan. En Myron liet het ook in zien, niet alleen bij AZ. Dan is de volgende stap Oranje. Ja, dan gaat het snel. Wat goed is, komt ook snel. En dat geldt voor deze jongens helemaal. Ze zijn talentvol, maar mentaal hebben ze ook al veel meegemaakt omdat ze hebben moeten terugkomen van vrij ernstige blessures. Het belangrijkste moment is als ze dan weer gaan spelen. Je ziet dat dat zich nu uitbetaalt. Geweldig."