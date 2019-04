"Bij Manchester City en Barcelona zou hij net zoals bij Ajax kunnen spelen"

Donny van de Beek is uitgegroeid tot een belangrijke speler bij Ajax, ziet ook oud-speler Hedwiges Maduro.

Van de Beek raakte eerder dit seizoen even zijn basisplaats kwijt, maar de middenvelder heeft zich inmiddels weer teruggeknokt. De vijfvoudig Oranje-international is in de en in de een vaste waarde in het keurkorps van Erik ten Hag en speelt een belangrijke rol in de plannen van de oefenmeester.



"Met Dusan Tadic voor Kasper Dolberg in de spits heeft de juiste combinatie voorin gevonden. En dat is ook de beste combinatie voor Van de Beek. Het spel van Tadic maakt Van de Beek goed en andersom", analyseert Maduro in gesprek met de NOS. "Het is niet zo dat één speler het belangrijkst is. Het is een goede mix. Van de Beek is met Neres de enige speler bij Ajax met diepgang."



"Tadic en Ziyech willen de bal in de voeten en kunnen Neres en Van de Beek lanceren. Neres komt vanaf de zijkant en Van de Beek vanuit het midden", gaat hij verder. Maduro stipt aan dat Van de Beek een hele 'complete middenvelder' is, met diepgang, loopvermogen, een functionele techniek en een goed instinct voor de goal. Toch heeft hij ook nog wat aanmerkingen op het spel van de middenvelder: "Donny is geen Frenkie de Jong of Christian Eriksen die vanuit stilstand kunnen versnellen."



Maduro denkt dan ook dat Van de Beek goed moet nadenken over een eventuele volgende stap en wijst als voorbeeld Davy Klaassen aan, die hij een vergelijkbaar type noemt. Klaassen slaagde er niet in om de verwachtingen bij waar te maken en volgens Maduro is het voor Van de Beek ook belangrijk dat hij bij de juiste club terechtkomt: "Bij en zou Van de Beek net zoals bij Ajax kunnen spelen, maar dat niveau is, denk ik, te hoog gegrepen voor hem."



"De categorie clubs daaronder, dat zou moeten kunnen. , , , . Dat soort clubs. Arsenal zou qua stijl bij hem passen. In Duitsland misschien , maar die hebben al heel veel van die diepgaande spelers. misschien? Die ploeg speelt onder Peter Bosz ook aanvallend", geeft hij aan. Maduro is echter wel van mening dat Van de Beek wellicht beter nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA kan blijven: "Volgend jaar kan hij een van de sterkhouders worden van Ajax, een van de aanvoerders. Het zou niet verkeerd zijn te blijven."