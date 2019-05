Bij Fulham vertrokken Babel praat ook met Nederlandse club

Ryan Babel laat het gedegradeerde Fulham deze zomer achter zich en het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de Oranje-international ligt.

De aanvaller werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Turkije, waar hij bij zou kunnen gaan spelen. De kans is echter ook aanwezig dat de 32-jarige routinier volgend seizoen in de actief zal zijn.



Babel heeft zondag namelijk aan VTBL laten weten in gesprek te zijn met een niet nader genoemde Nederlandse club. De aanvaller zou bovendien ook positief tegenover een terugkeer in de Eredivisie staan. Uit een interview met het Algemeen Dagblad blijkt echter dat zijn voorkeur wel uitgaat naar een dienstverband bij Galatasaray: "Zij hebben de beste papieren, maar er wordt gesproken met meer teams."



"Het zou niet de eerste keer zijn in voetbal en ook in mijn eigen carrière dat dingen anders lopen dan gedacht, dus ik wacht het nog even af allemaal." Babel ziet een terugkeer in de hectiek van de Turkse wel zitten: "Ik vind die beleving juist wel mooi. Het is een competitie waar geen uitwedstrijd makkelijk is. Je kunt ook - met alle respect - op mijn leeftijd pak 'm beet -uit spelen met een Nederlandse club."



Een overstap naar Galatasaray zal de aanvaller met een verleden bij wel de nodige aandacht opleveren. Babel heeft nu al veel heftige reacties voorbij zien komen op social media, waaronder zelfs doodsbedreigingen: "Ja, ook in de duizenden wel, dat gaat nou eenmaal zo deze tijd dat mensen hun emoties heel makkelijk kunnen uiten in t openbaar. Ik snap uiteraard wel dat mijn stap gevoelig zou liggen, maar ik ben niet de eerste die 'm maakt en ik vind dat men het nooit te persoonlijk moet maken. Als het Galatasaray wordt, is het niet bedoeld om mijn oude club dwars te zitten."