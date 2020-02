"Bij een gelijkspel zou ik denken: shit, Ajax loopt iets uit"

AZ gaat zondag voor een overwinning op Feyenoord.

De nummer twee van de won eerder dit seizoen met 0-3 in De Kuip, maar toen zag de wereld er anders uit in Rotterdam.

Die wedstrijd was een maand voor het vertrek van Jaap Stam en onder Dick Advocaat heeft de weg omhoog weer gevonden. Trainer Arne Slot merkt dat Advocaat een andere speelstijl hanteert dan zijn voorganger.

Volgens Slot staat Feyenoord sinds de komst van Advocaat 'iets compacter' en speelt de ploeg 'iets verder teruggetrokken'. "Ze komen er heel vaak heel dreigend uit in counters en maken vaak goals uit standaardsituaties."

"Ze zoeken wat meer hun momenten om druk te zetten, terwijl ze onder Jaap veel hoger druk zetten op de helft van de tegenstander", voegt Slot eraan toe in gesprek met RTV Noord-Holland.

Hij put vertrouwen uit de eerdere toppers die dit seizoen afwerkte: de ploeg won behalve van Feyenoord ook van (0-4) en (1-0). Dat Feyenoord beter is gaan draaien, schrikt Slot dan ook niet af.

"Toen wij tegen PSV en Feyenoord speelden, draaiden beide ploegen heel erg goed. We hebben al veel goede tegenstanders gehad, ook in de . Onze spelers hebben ongelooflijk veel zin om het tegen die ploegen op te nemen", zegt hij.

Overigens is het niet ontegenzeggelijk waar dat Feyenoord en PSV goed draaiden voor ze dit seizoen aantraden tegen AZ. De Rotterdammers speelden vlak ervoor gelijk tegen (3-3) en verloren van Rangers FC (1-0), terwijl PSV net had geremiseerd tegen LASK Linz (0-0) en had verloren van (3-0).

Teun Koopmeiners neemt met niets minder dan een overwinning genoegen, zo verzekert de aanvoerder twee dagen voor de wedstrijd voor de camera van de NOS. "Bij een gelijkspel zou ik denken: shit, Ajax loopt iets uit", vertelt hij.

Om uit te lopen, zal Ajax wel moeten winnen op bezoek bij FC Utrecht. Koopmeiners kijkt aandachtiger naar het gat met Ajax dan naar de voorsprong op nummer twee Feyenoord, die zeven punten bedraagt.

"Je bent topsporter, dus je kijkt alleen naar boven. Ik denk ook dat we dat als team moeten blijven doen. Je kan wel bezig blijven met het team onder je, maar dat heeft geen zin om ons in een stijgende lijn te houden."