"Bij die paar kansen die ik bij Ajax kreeg, wilde ik wellicht te graag"

Kaj Sierhuis debuteerde in augustus van het afgelopen jaar namens Ajax in de Eredivisie.

Hij maakte echter zijn eerste doelpunt in de competitie zaterdag in dienst van een andere club. De twintigjarige spits werd in de afgelopen transferperiode voor anderhalf seizoen verhuurd aan FC Groningen en opende tegen Willem II zijn doelpuntenrekening bij de Trots van het Noorden .

De aanvaller omschrijft zijn doelpunt, de 0-2 in de met 1-2 gewonnen wedstrijd, als een 'mijlpaal': "Thomas Bruns schoot de bal eigenlijk blind naar voren. Daar anticipeerde ik goed op", reageert hij tegenover het Algemeen Dagblad . De spits was in het eerste kwartier van de wedstrijd ook al een aantal keer dicht bij een doelpunt, maar moest uiteindelijk tot de 37e minuut wachten op zijn eerste Eredivisie-treffer.



Sierhuis kreeg daarmee wat hem in dienst van Ajax niet was gegund: "In de jeugd heb ik bewezen dat ik op elk niveau goals kan maken. Ik had ook de overtuiging dat ik dat in de Eredivisie zou kunnen. Bij die paar kansen die ik bij Ajax kreeg, wilde ik wellicht te graag", zegt hij daarover.



Groningen steeg dankzij het doelpunt van Sierhuis boven de degradatiestreep uit en de kans is aanwezig dat hij definitief de overstap maakt naar de ploeg van trainer Danny Buijs. De huidige nummer zestien van de Eredivisie heeft namelijk een optie tot koop weten te bedingen, al heeft Ajax in dat geval ook weer een terugkoopoptie.