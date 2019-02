"Bij Bazoer zag je het bij Ajax al, meteen maniertjes"

Riechedly Bazoer werd maandag voor drie duels geschorst. Een flinke tegenvaller voor de oud-Ajacied die in het buitenland niet slaagde.

Bazoer, die momenteel door FC Utrecht wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, werd in de catacomben bestraft nadat hij de vierde official uit boosheid een duw had gegeven na de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De middenvelder kwam in Duitsland niet aan spelen toe en ook zijn verhuurperiode aan FC Porto eindigde eerder in mineur.



Bazoer werd de afgelopen jaren door kenners een grote toekomst in het voetbal voorspeld, maar de middenvelder kwam vooral in het nieuws vanwege wangedrag, disciplinaire schorsingen en allerhande randzaken. "Ik dacht zelf ook dat ik de koning was in het begin bij Ajax", wordt Rafael van der Vaart door het Algemeen Dagblad geciteerd. "Onder Ronald Koeman weigerde ik zelfs een keer linksbuiten te staan. 'Zet me dan maar op de bank,' zei ik, terwijl het nota bene tegen Bayern München was!"



"Kon natuurlijk helemaal niet, dat gedrag. Ik was nota bene aanvoerder. Gelukkig had ik mijn vader thuis die me wel effe een 'tikkie' gaf: normaal doen jij. Je omgeving is zo belangrijk daarin. Bij Bazoer zag je het bij Ajax al, meteen maniertjes", benadrukt Van der Vaart. "Daarom geniet ik van zo'n Steven Bergwijn bij PSV. Die gaat óók als een speer, maar hij lijkt me toch een rustige, normale gozer in de groep."



Andries Jonker was Bazoers trainer bij VfL Wolfsburg. Hij vindt dat de middenvelder zijn emoties moet zien te beteugelen. Hij hoopt dat de middenvelder in de Domstad zijn loopbaan nieuw leven kan inblazen. "Daar heeft hij ook de kwaliteiten voor, maar zijn emoties moeten niet de overhand krijgen. Hij moet zijn mond dichthouden en gaan voetballen." Hij kent Bazoer als 'een heel goede prof' en benadrukt dat beiden altijd goed hebben samengewerkt. "In principe bezit hij alles om de top te halen."



Art Langeler maakte Bazoer mee als bondscoach bij Jong Oranje. Hij benadrukt dat een categorie jonge voetballers in korte tijd net zo makkelijk de top als de bodem aanraken, bij wijze van spreken. "Zij moeten hun weg vinden in hoe je met extremen omgaat. Bazoer zit in die categorie, maar denk ook aan Kenny Tete, Jairo Riedewald en Justin Kluivert." Hij opperde eerder bij de KNVB voor een rol voor de bond. "Laten we nadenken over nazorg voor jeugdinternationals. Dat je altijd nog iemand kan bellen in Zeist in de fases ná de Oranje-jeugd. Als je ergens mee zit of tegen dingen aanloopt.''