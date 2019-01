Bij AZ vertrokken Opdam krijgt kans bij Paris Saint-Germain

Levi Opdam heeft een betrekkelijk verrassende nieuwe club weten te vinden. De clubloze Nederlander gaat naar de top van de Ligue 1.

De Telegraaf weet te melden dat de 22-jarige vleugelverdediger binnen afzienbare tijd een contract gaat ondertekenen bij Paris Saint-Germain. Opdam zat sinds oktober zonder club, nadat hij zijn tot 2019 lopende contract bij AZ liet ontbinden.

Opdam doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en maakte op 2 september 2016 zijn debuut in het eerste elftal, in de met 1-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen HHC Hardenberg. Uiteindelijk kwam de vleugelverdediger tot twee wedstrijden in het eerste elftal van AZ. Vorig seizoen speelde Opdam in de tweede seizoenshelft op huurbasis bij Go Ahead Eagles, voor wie hij acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam heeft.



Dit seizoen speelde Opdam nog twee wedstrijden in het beloftenteam van AZ, dat ook uitkomt in de Eerste Divisie. In oktober besloot hij zijn contract bij de Alkmaarders in te leveren. Nu krijgt Opdam de kans om een langdurig contract af te dwingen bij Paris Saint-Germain, zo laat zijn zaakwaarnemer Bert van Dun weten aan De Telegraaf. Opdam sluit in eerste instantie tot het einde van dit seizoen aan bij de Onder-23 van de Franse topclub. "We zijn er zojuist uitgekomen. Levi heeft een contract voor een halfjaar getekend", aldus Van Dun.