"Bij Ajax wordt er anders gecommuniceerd: ontspannen, nooit onmenselijk"

Nicolas Kühn heeft het naar zijn zin bij Ajax.

De negentienjarige aanvaller werd in Duitsland verkozen tot de beste Duitse jeugdvoetballer, maar had de opleiding van anderhalf jaar geleden al ingeruild voor een avontuur in Amsterdam. Kühn geeft aan dat hij in januari 2018 bewust koos voor de school van .

In gesprek met Die Zeit legt de jongeling uit dat hij zijn kwaliteiten niet optimaal kon benutten bij de -club. "Ik had niet het idee dat onze ideeën over voetbal dezelfde waren. Ik had niet het gevoel dat ik een kans zou krijgen in de top."

Hij geeft aan dat de sfeer bij Ajax familiair aanvoelt, terwijl bij RB Leipzig er een andere tendens heerste.

Dat Kühn een internaat in Duitsland inruilde voor een gastgezin in Nederland droeg ook bij aan zijn ontwikkeling, zo geeft hij aan. "Dat hielp mij mijn weg te vinden, ook in deze nieuwe omgeving en cultuur. Het hielp ook om de Nederlandse taal te leren kennen", aldus de aanvaller. Ook vader Yvo Kühn ziet veel verschillen in aanpak bij Ajax en RB Leipzig.

"Bij Ajax wordt er anders gecommuniceerd, anders dan ik in Duitsland gewend ben: ontspannen, betrokken en nooit onmenselijk", aldus Kühn senior, die stelt dat het systeem bij Ajax ideaal is voor jonge spelers. "Spelers van diverse elftallen mengen zich en jeugdspelers ontmoeten legendes als Marc Overmars en Edwin van der Sar in de kantine.