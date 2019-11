"Bij Ajax was Vincent Kompany misschien geen verdediger geworden"

Pierre Kompany denkt dat zijn zoon Vincent misschien geen verdediger was geweest, als hij de jeugdopleiding van Ajax zou hebben doorlopen.

De vader van de speler-trainer van presenteerde deze week zijn eigen biografie, maar kreeg daarbij vooral vragen over Vincent.

"Tja, hij is nu eenmaal de vedette, logisch dat ik soms zijn woordvoerder ben", reageert Pierre Kompany lachend tegenover Het Nieuwsblad.

De 72-jarige voetbalvader werd geboren in Congo en kwam als politiek vluchteling naar België. "Wat ik in Vincent herken? Zijn weerstand", zegt Kompany. "Ik heb in Congo heel wat meegemaakt."

"Ik kon daar ook de handdoek gooien en naar het Mobutu-regime lopen. Dan had ik een postje gekregen en geld verdiend, maar ik verzette me. Ik engageerde me. Mijn kinderen vechten ook voor hun principes. Daarom kwam ik als politiek vluchteling naar België."

Vincent Kompany werd in België geboren en komt uit de jeugd van Anderlecht, waar hij al snel in de verdediging werd geposteerd. "Of ik niet liever had gezien dat Vincent spits was geworden? Dat hangt ook af van de opleiding."

"Als hij bij was gevormd, was Vincent nu misschien geen verdediger. Hij scoorde zelfs van achteren uit veel goals bij de jeugd van Anderlecht, maar hij was ook een echte defensieleider."

Lees beneden verder

De laatste maanden is in de voetbalwereld veel te doen om racisme en discriminatie, waar ook de inmiddels 33-jarige Kompany mee te maken kreeg in de jeugd. "De tijden waren toen anders."

"In die tijd stonden er ook ouders te kijken tijdens elke training. Nu is dat niet meer toegelaten. Enerzijds is dat een goeie zaak, anderzijds hadden wij toen nooit opgemerkt hoe Vincent soms werd aangepakt door andere spelers, door coaches..."

"Maar hij vocht ook altijd terug. Bij mij thuis waren alle kinderen kampioenen. Ze wilden in alles de beste zijn."