Bielsa geschokt: "Pochettino heeft briljant werk verricht"

Marcelo Bielsa is verrast door het ontslag van Mauricio Pochettino bij Tottenham Hotspur. De Argentijn is erg onder de indruk van zijn landgenoot.

Bielsa en Pochettino hebben een bijzondere band met elkaar, want de huidige manager van Leeds United was trainer van toen Pochettino daar nog als speler onder contract stond. "Ik hou van hem en dit maakt me echt een beetje van streek. Als er iets negatiefs met hem gebeurt, kan ik dat niet negeren", vertelt Bielsa op een persconferentie.

"Pochettino heeft briljant werk verricht. In het laatste jaar heeft hij met Tottenham een ongekend niveau gehaald", doelt de 64-jarige trainer op de finaleplek van de Spurs in de . "De prestaties van zijn team waren gekoppeld aan het collectieve spel dat hij met zijn spelers zorgvuldig heeft opgebouwd, in plaats van dat er simpelweg topspelers voor hem werden gekocht. Ze kochten geen topspelers."

"Misschien kan hij nu alleen niet zo van zijn prestaties genieten. Ik ken de situatie niet precies, maar hij verdient wel de credits en ik weet zeker dat grote clubs hem zullen proberen vast te leggen. Hij gaat één van de grootste teams ter wereld coachen."

Bielsa gelooft dat Pochettino 'binnen vijftien dagen alweer aan de top staat'. "Wat ik nu zeg, zeg ik niet omdat ik zo'n goede band met hem heb. Hij laat nu een ploeg achter die aantrekkelijk is voor José Mourinho. Ook dat is een grote prestatie."

De 47-jarige Pochettino was sinds medio 2014 de manager van . Daarvoor was zijn eerste club in Engeland. Zijn trainerscarrière begon in 2009 bij , de club waar hij ook een groot deel van zijn spelersloopbaan onder contract stond.