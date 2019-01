Bielsa geeft 'Spygate' opmerkelijk vervolg tijdens boeiend persmoment

Marcelo Bielsa heeft zijn staf dit seizoen de opdracht heeft gegeven om de trainingen van alle tegenstanders in de Championship te bekijken.

De manager van Leeds United raakte vorige week in opspraak toen bleek dat hij in aanloop naar de wedstrijd tegen Derby County een 'spion' op de training van de tegenstander had gestuurd. Het lid uit de staf van Bielsa gedroeg zich vreemd rondom de training en werd aangehouden. Bielsa maakte er vervolgens geen geheim van dat hij iemand naar de training had gestuurd. De actie kwam hem op veel kritiek te staan, maar woensdag vertelde de trainer op een speciaal ingelaste persconferentie dat het bespioneren van de trainingen voor hem niet meer dan normaal is.

De English Football League (EFL) maakte reeds bekend dat er een onderzoek wordt gestart naar de acties van Bielsa. Nadat Leeds United al zijn excuses had gemaakt, liet de trainer weten dat hij open kaart wil spelen. "Ik observeer onze tegenstanders en heb trainingen van al onze opponenten gezien", aldus Bielsa tijdens het persmoment. "Ik heb eerder al gezegd dat ik verantwoordelijk ben voor deze situatie. De persoon die dit heeft gedaan, heeft mijn bevelen opgevolgd. Over mijn gedrag is veel gesproken en velen noemen het valsspelen. De club vond het gepast om publiekelijk zijn excuses te maken aan Derby County. Mij is verteld dat mijn gedrag niet respectvol is en tegen de principes en integriteit van de club in gaat."



Toen bekend werd dat Bielsa een persconferentie ging geven, waren de Engelse media ervan overtuigd dat hij op zou stappen of ontslagen zou worden. Daar is geen sprake van, zo bleek tijdens het persmoment. "Veel managers en oud-voetballers hebben gezegd dat mijn gedrag niet respectvol is. Er wordt nu onderzoek naar mij gedaan en daar zal uit blijken of ik me slecht heb gedragen. Ik wil laten weten dat ik het de onderzoekers van de EFL makkelijk ga maken. Ik geef ze alles wat ze nodig hebben", aldus Bielsa. "Wat ik heb gedaan is niet illegaal. Het is niet gespecificeerd of vastgelegd. We kunnen er over discussiëren. Het is niet iets waar positief over wordt gedacht, maar het gaat niet tegen een regel in. Ik ga in ieder geval uitleggen dat ik geen slechte intenties had om een sportief voordeel te krijgen. Ik heb het gedaan omdat het niet illegaal was."



Bielsa benadrukte dat hij van mening is niets illegaals te hebben gedaan, maar dat hij desondanks eventuele sancties zal respecteren. Tijdens een uitgebreide PowerPoint-presentatie liet hij de aanwezige journalisten vervolgens zien hoe grondig hij en zijn technische staf te werk gaan. De 63-jarige trainer vertelde dat hij en zijn staf iedere wedstrijd van alle tegenstanders analyseren. "Van al onze tegenstanders hebben we alle wedstrijden gezien. Van Derby County hebben we 51 wedstrijden bekeken. De analyse van iedere wedstrijd kost ons vier uur werk. Waarom we dat doen? Omdat we vinden dat het professioneel gedrag is", aldus Bielsa.