Bezorgde Pochettino vreest voor einde seizoen Harry Kane

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino vreest Harry Kane voor de rest van het seizoen kwijt te zijn.

De aanvoerder van the Spurs verliet dinsdagavond hinkend het veld tijdens de wedstrijd tussen Tottenham en in de kwartfinale van de . Kane kampt met een enkelblessure en volgens Pochettino zijn de vooruitzichten niet gunstig.

Kane stond eerder dit seizoen al maandenlang aan de kant met een enkelblessure. "Hij zal morgen onderzocht worden, maar het lijkt erop dat dit dezelfde enkel en een vergelijkbare blessure is", aldus Pochettino direct na afloop van de 1-0 overwinning op City tegenover BT Sports. Volgens de Argentijnse manager is de blessure van Kane een grote smet op de overwinning op het team van Josep Guardiola. "Dit is ontzettend triest en teleurstellend."



Kane kreeg in een duel om de bal een stevige tik te verwerken van Fabian Delph. De middenvelder van Manchester City plantte zijn voet op de enkel van Kane, mede doordat de spits van Tottenham zelf doorgleed. Pochettino vreest voor het ergste. "We gaan hem missen, misschien wel voor de rest van het seizoen. Dit is zorgelijk voor ons. We hopen dat het niet een te groot probleem zal zijn. Maar we hebben niet veel tijd om te herstellen. Hij heeft zijn enkel verdraaid, dus we moeten afwachten hoe de reactie is over een paar uur."



Ook Tottenham-doelman Hugo Lloris hoopt dat Kane een serieuze blessure bespaard blijft. "Hopelijk valt het mee. Iedereen kent misschien wel het gevoel van wanneer een van je beste spelers het veld moet verlaten. Maar we zijn sterk gebleven en hebben de wedstrijd tot een goed einde gebracht. We zijn tot het einde blijven knokken. Het was een zware strijd, maar we hebben het goed gedaan en dit is een belangrijke overwinning." De return in Manchester staat voor volgende week woensdag op het programma.