Bezoek aan Augsburg levert Bayern naast puntverlies ook zware blessure op

Bayern München leed zaterdagmiddag door een 2-2 remise puntverlies op bezoek bij FC Augsburg en dat is niet de enige domper voor der Rekordmeister.

De Duitse grootmacht maakt zondagochtend via de officiële kanalen namelijk bekend dat Niklas Süle geruime tijd aan de kant staat.

Süle moest zich in Augsburg na twaalf minuten al laten vervangen vanwege een blessure en nader onderzoek van clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wolfahrt heeft uitgewezen dat hij de voorste kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd.

De 24-jarige stopper zal zondag nog onder het mes gaan, waarna hij voor een lange revalidatie staat. De Duits international zal in ieder geval een aantal maanden langs de kant staan en in het slechtste geval zit zijn seizoen er zelfs al op.

Voor Süle is het de tweede keer dat hij met een zware knieblessure te maken krijgt: in het seizoen 2014/15 stond hij in zijn tijd bij TSG lag hij er al eens lang uit met een gescheurde kruisband.

De blessure bij Süle zal als een klap komen voor trainer Niko Kovac, aangezien de verdediger hiervoor nog geen minuut miste in de .

Met onder meer Lucas Hernández, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard en Javi Martínez heeft hij nog wel een aantal spelers tot zijn beschikking die centraal achterin kunnen spelen.