Beweging rond transfer El Khayati: "Er spelen wat zaken rond hem"

Nasser El Khayati heeft zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag mogelijk gespeeld.

Maandag ontbrak de aanvallende middenvelder op de eerste training op weg naar het seizoen. Trainer Alfons Groenendijk bevestigt tegenover Omroep West dat er wat speelt rondom El Khayati.



El Khayati heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstaat voor een nieuw avontuur. Dat hij maandag niet aanwezig was op de training had niet alleen te maken met het feit dat hij extra rust kreeg van de trainer vanwege de ramadan. “Hij krijgt ook tijd om alles op een rijtje te zetten”, aldus Groenendijk. De coach bevestigt dat er concrete interesse is in El Khayati. “Er spelen wat zaken rond hem.”



El Khayati noemde de afgelopen voetbaljaargang het beste seizoen uit zijn carrière en stak niet onder stoelen of banken dat hij een stap hogerop hoopt te maken. “Vorig jaar was dat ook zo, maar toen koos ik voor een langer verblijf. Als ik écht had geforceerd, had het in de winter ook gekund. Maar ik ben gelukkig bij ADO”, aldus El Khayati vorige maand.



Volgens de regionale omroep hebben de afgelopen weken diverse clubs geïnformeerd naar El Khayati. Concreet werd het niet, maar daar lijkt nu verandering in gekomen. Met welke partijen gesprekken worden gevoerd is vooralsnog onduidelijk. De speler, afgelopen seizoen in het shirt van goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in de , heeft een contract tot medio 2020 bij ADO.