Beveiliging rond Oranje 'iets verhoogd' na aanslag in Utrecht

De beveiliging rond het Nederlands elftal is 'iets verhoogd' na de aanslag van maandag in Utrecht, zo laat de KNVB weten aan de NOS.

Het programma van de ploeg van Ronald Koeman in aanloop naar de EK-kwalifcatieduels met Wit-Rusland en Duitsland blijft ongewijzigd.

Oranje zou afgelopen maandag een training afwerken voor het oog van circa achthonderd supporters, maar vanwege de aanslag bleef die besloten. "We staan in nauw contact met de autoriteiten en de politie", meldt een woordvoerder van de voetbalbond. "Als er vanuit die hoek informatie komt waarop we moeten handelen, doen we dat. Op dit moment is die er niet en is ons programma ongewijzigd."



De bondscoach stond maandag tijdens zijn persconferentie stil bij de aanslag. "Bij binnenkomst waren nog niet alle spelers op de hoogte, we waren met de staf in gesprek", zei Koeman. "Later kwam het pas echt binnen en drong het bij iedereen door. Op televisie zijn we meteen blijven volgen wat er aan de hand was. Bas (Ticheler, red.) heeft de spelers even in groepsverband toegesproken over wat er is gebeurd. Ook over het feit dat besloten is de training af te sluiten voor publiek, en over het spreken met de media daarna."



De ploeg van Koeman bereidt zich in Zeist voor op de komende kwalificatieduels. Donderdag ontvangt Oranje in De Kuip Wit-Rusland. De gemeente heeft aan de NOS laten weten dat er geen extra maatregelen worden getroffen.