Beurskoers Ajax schiet naar record na overwinning op Real Madrid

De historische 1-4 overwinning in de achtste finales van de Champions League op Real Madrid heeft een positief effect op de beurskoers van Ajax.

Nadat de kwartfinale van het miljardenbal werd bereikt, schoot de koers woensdagochtend met ruim tien procent omhoog. VolgensDe Telegraafheeft het aandeel Ajax een nieuw record gehaald bij een koers van €17,-. Hiermee is Ajax ruim driehonderd miljoen euro waard op de Amsterdamse beurs.

Ajax kent op financieel gebied een fantastisch seizoen. In januari werd Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro verkocht aan Barcelona. Middels bonussen kan die transfersom nog oplopen naar 86 miljoen euro. Het succes in de Champions League levert ook vele miljoenen op. Door het bereiken van de achtste finales harkte Ajax al ongeveer 65 miljoen euro binnen.



Door plaatsing voor de kwartfinales komt daar nog eens een bonus van 10,5 miljoen euro bovenop. De verwachting is dat de inkomsten uit dit Champions League-seizoen boven de tachtig miljoen euro gaan uitkomen. De waarde van de Ajax-selectie is inmiddels ook gestegen, waardoor directeur spelersbeleid Marc Overmars komende zomer grote bedragen kan vragen voor de zeer gewilde Ajacieden.