'Beul van Lozano' kan zich voorlopig niet vertonen in Mexico

Freek Heerkens wenst Hirving Lozano een spoedig herstel toe. De verdediger van Willem II blesseerde de aanvaller van PSV afgelopen donderdag.

Maandag werd duidelijk dat Lozano dit seizoen niet meer in actie zal komen. Bij Peptalk benadrukt Heerkens dat hij Lozano niet expres blesseerde. "Er was geen sprake van intentie."



"De bal was net te kort. Ik probeerde er voorlangs te glijden. Lozano stond met zijn volle gewicht op het rechterbeen. Dat is eigenlijk het lelijke van deze tackle", blikt Heerkens terug. Na de wedstrijd zocht hij de kleedkamer van op, om Lozano duidelijk te maken dat er geen intentie in het spel was. "Vandaag heb ik gelezen dat zijn seizoen voorbij is. Dat klinkt heel ernstig, maar het zijn nog maar twee wedstrijden."



"Ik heb contact gezocht via assistent-trainer Reinier Robbemond van PSV (vorig jaar trainer van Willem ll, red.) en aangegeven dat ik hem een spoedig herstel wens", voegt Heerkens daaraan toe. Ondertussen uiten voetbalfans vanuit Mexico hun frustratie op Twitter richting de 'er. "Ze zullen het een zware rode kaart vinden, maar ik kan het helaas niet meer veranderen."



"Of ik mijn naam heb ingetikt op Twitter? Dat heb ik niet gedaan, maar ik heb wel berichten voorbij zien komen die vrienden of bekenden hebben doorgestuurd", aldus de 29-jarige mandekker. Tafelgenoot John van den Brom, de trainer van , spreekt van een ongelukkige tackle. "Als dat met dit soort spelers gebeurt, dan krijg je deze reactie van supporters."